Жара привела к масштабному блэкауту в Тунисе

Как сообщает ТАСС, масштабный блэкаут затронул несколько районов столицы страны. В частности, без электричества остался район Berges du Lac 2, где расположены иностранные дипломатические представительства. В ряде районов также перестали работать светофоры.

По информации очевидцев, у одного из офисов государственной электрогазовой компании STEG собрались десятки жителей, протестующих против перебоев с электроэнергией, которые наносят серьезный ущерб малому бизнесу.

Отметим, что экстремальная жара сохраняется в Тунисе с 10 июля. В минувшие выходные температура воздуха достигала 45–46 градусов, превысив климатическую норму на 6–10 градусов. Власти ввели режим веерных отключений электроэнергии.

По данным электрогазовой компании STEG, на фоне второй волны жары потребление электроэнергии выросло более чем на 30% по сравнению с обычным уровнем, что привело к массовым неконтролируемым отключениям.