Жара сменится дождями в Казахстане
Интенсивные дожди и понижение температуры.
Сегодня, 12:12
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Сегодня, 12:12Сегодня, 12:12
123Фото: Unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 19-21 июня 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.
Через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.
В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями и грозами.
На западе, севере, 19-20 июня на северо-западе РК прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах с выпадением града. На севере и востоке Казахстана в дневные часы ожидается постепенный спад жары — термометры опустятся до комфортных +20…+28 °C.
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