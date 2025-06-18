Прогноз погоды по Казахстану на 19-21 июня 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

Через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

В ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями и грозами.

На западе, севере, 19-20 июня на северо-западе РК прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах с выпадением града. На севере и востоке Казахстана в дневные часы ожидается постепенный спад жары — термометры опустятся до комфортных +20…+28 °C.