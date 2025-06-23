С 24 по 26 июня большая часть Казахстана ожидает резкое ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ. Как сообщили в "Казгидромете", в ближайшие дни над страной пронесутся сильные дожди с градом, грозы и порывистый ветер.

Жара, которая недавно стояла в регионах, заметно ослабнет: дневные температуры опустятся до +20...+28 градусов, а на севере воздух в дневные часы прогреется максимум до +15 градусов. Даже на юге, где обычно держатся самые высокие температуры, термометры не поднимутся выше +33.

Специалисты гидрометцентра пояснили, что причиной нестабильной погоды стали активные циклоны и атмосферные фронты, которые продолжают смещаться через территорию Казахстана, формируя переменчивую метеообстановку.

Жителям советуют заранее подготовиться к возможным ливням и порывам ветра, а также соблюдать осторожность на дорогах и вблизи водоёмов.