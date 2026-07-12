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Жара в Париже: Эйфелева башня и Лувр закрываются раньше времени

Из-за аномальной жары Эйфелева башня, Лувр и музей Орсе сокращают часы работы

12 Июля 2026, 20:55
АВТОР
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BAQ.KZ 12 Июля 2026, 20:55
12 Июля 2026, 20:55
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Фото: BAQ.KZ

Главные туристические объекты Парижа сокращают часы работы из-за высокой температуры.

В эти выходные Эйфелева башня закрывается в 16:00, тогда как обычно летом она работает до 00:45. Лувр и входящий в его структуру Национальный музей Эжена Делакруа также закрываются в 16:00 вместо 18:00 вплоть до понедельника, а музей Орсе до среды включительно завершает работу в 17:00 - на час раньше обычного.

"Из-за повышения температуры мы больше не можем гарантировать комфортные условия для посетителей и персонала", - заявили в Лувре.

В музее добавили, что здание бывшего дворца, где хранится "Мона Лиза", архитектурно недостаточно приспособлено к изменениям климата.

В субботу температура воздуха в Париже держалась на уровне около 35 градусов. В связи с началом летних каникул в 24 департаментах центральной и западной Франции, это около четверти территории страны, введен высший уровень опасности из-за жары.

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