Жаркая погода повышает угрозу пожаров в регионах Казахстана

В ряде регионов Казахстана сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", из-за сухой и жаркой погоды в отдельных районах страны объявлены высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокий уровень угрозы прогнозируется сразу в нескольких областях, включая Жамбылскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую области, области Улытау и Абай, а также отдельные территории Кызылординской, Жетысу, Алматинской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областей.

Наиболее напряженная ситуация ожидается в районах с чрезвычайной пожарной опасностью. Такой уровень риска прогнозируется в Кызылординской и Туркестанской областях, а также на отдельных территориях Жетысу, Абай, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.

Специалисты предупреждают, что в период высокой пожароопасности даже небольшая искра может привести к быстрому распространению огня. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на природе – не оставлять непотушенные костры, не бросать окурки и незамедлительно сообщать о возгораниях в службу 112.

Напомним, в стране 15 июля сохраняется экстремально жаркая погода, однако в ряде регионов синоптики также прогнозируют грозы, шквалистый ветер, град и пыльные бури. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей соблюдать меры безопасности.