"Жарық", "Тұран", "Тұңғыш" — почему АЭС получила название "Балқаш"?
Среди предложений были варианты назвать станцию в честь хана Кенесары, присвоить имя Абая или назвать в честь академика-энергетика Шафика Чокина.
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев прокомментировал результаты конкурса по выбору названия для атомной электростанции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"На самом деле конкурс дал возможность охватить весь спектр мнений казахстанцев о том, как должна называться атомная электростанция. Мы, конкурсная комиссия, приняли решение, основанное на голосах большинства. Конечно, именно это стало ключевым фактором. Название, выбранное большинством, легло в основу решения государственной комиссии", – отметил он.
Саткалиев добавил, что диапазон предложенных названий был очень широким. Среди вариантов встречались названия, основанные на географических особенностях, отраслевой специфике и топонимах.
"Мы опубликовали несколько вариантов в СМИ. Также поступало много предложений, связанных с географией: Жарық, Қуат, Іле, Мойынқұм, Үлкен. Вторым по популярности вариантом оказался “Болашақ”. Кроме того, предлагались названия, отражающие внутренние чувства и ценности казахстанцев – например, Үміт, Тұңғыш. Были и варианты, связанные с историческим наследием: Тұран, Ұлы дала. Даже предложения, основанные на национальных ценностях. В целом варианты были очень интересные, мы всё проанализировали", – сказал глава агентства.
Он подчеркнул, что по итогам конкурса выбрано название, набравшее наибольшее количество голосов.
"Из 27 тысяч участников 889 человек поставили на первое место название “Балқаш”. Поэтому в качестве основного было выбрано название, которое поддержало большинство", – сообщил Саткалиев.
Когда журналисты спросили, голосовал ли он сам, Саткалиев пояснил, что участвовал как член комиссии, а не как обычный участник конкурса.
"Я голосовал как член комиссии. Но через Egov никаких названий не предлагал. Поскольку я член комиссии, мой голос был учтён в рамках её работы", – пояснил он.
