Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев прокомментировал результаты конкурса по выбору названия для атомной электростанции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"На самом деле конкурс дал возможность охватить весь спектр мнений казахстанцев о том, как должна называться атомная электростанция. Мы, конкурсная комиссия, приняли решение, основанное на голосах большинства. Конечно, именно это стало ключевым фактором. Название, выбранное большинством, легло в основу решения государственной комиссии", – отметил он.

Саткалиев добавил, что диапазон предложенных названий был очень широким. Среди вариантов встречались названия, основанные на географических особенностях, отраслевой специфике и топонимах.

"Мы опубликовали несколько вариантов в СМИ. Также поступало много предложений, связанных с географией: Жарық, Қуат, Іле, Мойынқұм, Үлкен. Вторым по популярности вариантом оказался “Болашақ”. Кроме того, предлагались названия, отражающие внутренние чувства и ценности казахстанцев – например, Үміт, Тұңғыш. Были и варианты, связанные с историческим наследием: Тұран, Ұлы дала. Даже предложения, основанные на национальных ценностях. В целом варианты были очень интересные, мы всё проанализировали", – сказал глава агентства.

Он подчеркнул, что по итогам конкурса выбрано название, набравшее наибольшее количество голосов.

"Из 27 тысяч участников 889 человек поставили на первое место название “Балқаш”. Поэтому в качестве основного было выбрано название, которое поддержало большинство", – сообщил Саткалиев.

Когда журналисты спросили, голосовал ли он сам, Саткалиев пояснил, что участвовал как член комиссии, а не как обычный участник конкурса.

"Я голосовал как член комиссии. Но через Egov никаких названий не предлагал. Поскольку я член комиссии, мой голос был учтён в рамках её работы", – пояснил он.

Также среди предложений были варианты назвать станцию в честь хана Кенесары, присвоить имя Абая или назвать в честь академика-энергетика Шафика Чокина.