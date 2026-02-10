Развитие цифровизации и искусственного интеллекта требует значительных и предсказуемых инвестиций, сопоставимых с подходами ведущих цифровых держав. Об этом на расширенном заседании Правительства Казахстана заявил министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев, обозначив ключевые параметры финансирования отрасли, передает BAQ.KZ.

По его словам, страны–мировые лидеры в сфере цифровых технологий и ИИ направляют на развитие отрасли от 4 до 6% валового внутреннего продукта в течение трёх лет. Такие вложения, как подчеркнул министр, дают ощутимый экономический эффект и напрямую отражаются на темпах роста экономики.

"Страны-лидеры в сфере цифровизации и искусственного интеллекта закладывают существенный объём ресурсов - на уровне 4-6 процентов ВВП - на развитие отрасли в течение трёх лет. Возврат таких инвестиций в экономику имеет мультипликатор пять к одному. Это обеспечивает дополнительный прирост ВВП до полутора процентных пунктов ежегодно", — сообщил Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что для успешной цифровой трансформации ключевым фактором является стабильность и предсказуемость финансовых ресурсов. В настоящее время, по его словам, ведётся совместная работа с финансово-экономическим блоком Правительства по формированию целевой модели финансирования цифровизации.

"Цифровизация нуждается в предсказуемости наличия ресурсов. Сейчас совместно с финансово-экономическим блоком Правительства мы прорабатываем целевую модель финансирования. Она предполагает переход к распределяемой бюджетной программе под управлением Министерства искусственного интеллекта", — заявил Мадиев.

По его словам, новая модель позволит более гибко перераспределять средства в зависимости от приоритетов цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, а также повысить эффективность использования бюджетных ресурсов.

"Такой подход даст возможность оперативно направлять ресурсы на приоритетные задачи цифровизации и внедрения ИИ. Кроме того, мы планируем реинвестировать доходы и экономию бюджета, полученные за счёт цифровизации, обратно в развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта", — подчеркнул министр.

Жаслан Мадиев также сообщил, что источники финансирования цифровых проектов уже определены, и часть из них будет зарезервирована именно под задачи цифровой трансформации. Это, по его словам, позволит обеспечить устойчивость всей системы.