Жаслан Мадиев стал вице-премьером – министром ИИ и цифрового развития
Сегодня, 09:34
152Фото: пресс-служба правительства РК
Указом Главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Карьера:
- Трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим трейдером Департамента ценных бумаг и торговли облигациями Инвестиционного Банка "Morgan Stanley", г.Лондон.
- В разные годы работал Экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, директором департамента казначейства АО "ФНБ "Самрук- Казына", заместителем Председателя Правления АО "Kazyna Capital Management" и АО "Банк Развития Казахстана", заместителем директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка РК и Советником Премьер-Министра РК. Также занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК и АО "Казахстан темир жолы".
- С октября 2020 года по январь 2022 года работал на должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.
- С января по сентябрь 2022 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
- С октября 2022 года по май 2024 года занимал должность Генерального менеджера Binance Kazakhstan.
- С мая 2024 года занимает должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
