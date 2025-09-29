  • Трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим трейдером Департамента ценных бумаг и торговли облигациями Инвестиционного Банка "Morgan Stanley", г.Лондон.
  • В разные годы работал Экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, директором департамента казначейства АО "ФНБ "Самрук- Казына", заместителем Председателя Правления АО "Kazyna Capital Management" и АО "Банк Развития Казахстана", заместителем директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка РК и Советником Премьер-Министра РК. Также занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК и АО "Казахстан темир жолы".
  • С октября 2020 года по январь 2022 года работал на должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.
  • С января по сентябрь 2022 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
  • С октября 2022 года по май 2024 года занимал должность Генерального менеджера Binance Kazakhstan.
  • С мая 2024 года занимает должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.