В Астане поставили яркую точку в XXI трудовом сезоне молодежных отрядов "Жасыл ел", передает BAQ.KZ. Всё лето юноши и девушки в зеленых жилетках трудились ради столицы — высаживали деревья, убирали парки и школьные дворы, благоустраивали улицы. В этом году к движению присоединилось около 5200 участников, и каждый из них оставил свой след в облике города.

Финальная церемония прошла в праздничной атмосфере и была приурочена к 30-летию Конституции и акции "Таза Қазақстан". Организаторы — общественный фонд "Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов" при поддержке управления молодежной политики столицы — отметили лучших бойцов, командиров и школьные команды. "Жасыл ел" работает с 2005 года и уже стал больше, чем просто летней подработкой. Это своеобразная школа жизни, где подростки и студенты учатся трудолюбию, ответственности и командной работе. Особенно значимо, что среди участников немало ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Проект "Жасыл ел" помогает сохранить зелёный облик столицы и формирует у молодежи чувство патриотизма. А самое главное — он дает шанс проявить себя тем, кто готов трудиться и меняться к лучшему, — подчеркнул специалист управления молодежной политики Астаны Ерлан Нурланулы.

За вклад в развитие города благодарственными письмами и ценными подарками наградили 14 подростков, отличившихся в работе. В категории "Лучшая группа" победили школа-лицей №56, школа №19 и гимназия №65. Учителей, активно привлекавших школьников в проект, также отметили организаторы.

Летний трудовой марафон поддержали более 100 партнерских организаций. Для молодежи он стал и возможностью заработать, и поводом гордиться тем, что именно их руки сделали Астану чище и уютнее. Праздничный вечер завершился концертом — своеобразным аплодисментом тем, кто доказал, что любовь к родному городу можно выражать не словами, а делом.