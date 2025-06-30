Сенатор Марат Кожаев поделился планами на время парламентских каникул. По его словам, это его первый длительный отдых за всю жизнь, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Знаете, во-первых, я очень долго этого ждал. За многие годы службы это первая такая возможность длительного, надеюсь, перерыва в работе", – отметил экс-замглавы МВД в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Сенатор рассказал, что в течение парламентских каникул минимум 15 дней он планирует посвятить работе на местах.

"У нас установки какие? В течение этих парламентских каникул мы определённое количество дней, не менее 15, будем встречаться с населением, посещать различные районы, государственные и частные предприятия, готовиться к следующей сессии, изучать проблемы населения, общества и так далее. Я тоже планирую несколько областей посетить. Буквально завтра начну с Астаны, потом у меня в планах Павлодарская, Костанайская, Алматинская области", – сообщил он.

Что касается личного отдыха, Кожаев признался, что конкретных планов пока нет.

"Пока вот честно не смог сориентироваться, желаний было много, но пока четких планов не построил", - сказал депутат.

Напомним, 61-летний Марат Кожаев был назначен сенатором 4 октября 2024 года. До этого он проработал 40 лет в системе органов внутренних дел, начиная от милиционера изолятора временного содержания до первого заместителя МВД.