Ждать до октября: почему жители сотен домов в Костанае снова остались без горячей воды

В мае из-за весенней опрессовки теплосетей 1 220 многоэтажных домов Костаная остались без горячей воды почти на месяц. Воду в разных частях города отключали и подключали в установленные сроки. Однако, почти четверть многоэтажек города оставалась без горячего водоснабжения до конца июня. После завершения работ, горячую воду дали на месяц, но с 1 августа снова отключили. Причина в масштабном ремонте теплосетей. Но выяснилось, что часть домов может не получить воду до самого октября и дело не только ремонте сетей.

Сначала опрессовка, потом ремонты

Стандартную весеннюю опрессовку, согласно отчетам ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" (КТЭК), провели без сбоев. В центральной части города она заняла больше времени, чем у других, потому что здесь ежегодно добавляются новые дома, которые дают дополнительную нагрузку на сети. Кроме того, 276 домов, которые оставались без горячей воды почти до 1 июля и на месяц дольше, попали в зону ремонтов теплосетей.

В этом году тепловая компания реализует сразу четыре крупных проекта и планирует заменить более трех километров устаревших сетей. На одной из главных улиц города Тауелсиздик, работы ведут сразу на двух участках. Один из них проходит в границах улиц Бородина-Баймагамбетова, где нужно заменить почти 900 метров коммуникаций. Работы разбили на два этапа: сначала трубы меняют от Бородина до Летунова, потом от Летунова до Баймагамбетова.

Фото Аскар Кенжетаев.

Замена труб на первом участке почти завершена, на втором из-за нехватки времени работы перенесли на 2027 год.

Второй крупный отрезок улица Тауелсиздик, на котором идут ремонты, расположен в границах улиц Улицкого-Бородина и Нурмагамбетова-Темирбаева. По ул. Дощанова почти 700 метров труб меняют в границах улиц Чехова-Мауленова. По ул. Шакшак Жанибека реконструкция тепловых сетей затронет 800 метров труб. Замену на этом участке тоже хотели разбить на два года, но, по словам представителей КТЭК, планируют все завершить в этом году.

"Все проекты очень большие. Их общая стоимость 3,5 млрд тенге, которые нам выделили из областного и республиканского бюджетов путем софинансирования. Все охваченные места, на которых идет замена труб – одни из самых проблемных в городе и на них чаще всего случались порывы", – пояснили в ГКП "КТЭК".

Тепловики меняют не только отслужившие по полтора, а то и два срока трубы, но и лотки, тепловые камеры и другое. По улице Тауелсиздик увеличивают диаметр труб с 530 мм до 630 мм и даже до 720 мм. Все это с учетом масштабной застройки центральной части города позволит подключать новые дома и объекты к обновленным коммуникациям.

КТЭК осталась без газа

Из-за масштабного ремонта четверть Костаная оставалась без воды почти все лето. В конце июля горожане неожиданно узнали, что все многоэтажные дома снова останутся без горячего водоснабжения больше чем на две недели. С чем связано новое отключение с 1 августа? Этим вопросом костанайцы задаются в социальных сетях и обрывают телефоны службы IKomek.

"В самый жаркий период с мая по август весь город уже дважды оставили без горячей воды. В общей сложности почти на два месяца! Почему мы должны это терпеть?" "Наш район Западный без воды с 4 мая и сказали, что будем сидеть до октября!" "А наше руководство в курсе, что пользоваться бойлером обходится в два раза дороже?"

В КТЭК отметили, что массовое отключение в августе, не было запланировано и связано с отсутствием газа, который греет холодную воду.

"Все наши 20 теплоисточников будут отключены от подачи природного газа из-за производственных работ, поэтому мы будем вынуждены полностью прекратить подачу горячего водоснабжения", – сообщил директор ГКП "КТЭК" Азамат Аужанов.

В тепловой компании сообщили, причина в том, что работы ведутся на стороне самого крупнейшего газового оператора страны.

"АО «QAZAQGAZ AIMAQ» начало проводить плановые работы по ремонту магистральных сетей газопроводов с 1 по 15 августа. Мы совместили период отключения горячей воды из-за отсутствия газа с проведением работ по осенней опресcовке. И теперь жителям не придется сидеть больше двух недель без горячей воды еще и осень", – пояснил диспетчер тепловой компании Олег Нидерер.

По его словам, это сделали для удобства жителей, но, по сути, весь Костанай дважды остался без горячей воды. Но воду после возобновления подачи природного газа, как выяснилось, дадут не всем.

Без воды до октября

В теплокомпании сообщили, что опрессовку сетей успешно провели и закончили 10 августа. Но ремонты на магистральном газопроводе по-прежнему идут, поэтому горячей воды – не будет.

"Мы занимается распределительными газовыми сетями, а не магистральными, поэтому мы тоже ждем, когда закончится их ремонт", – отметили в производственно-техническом отделе АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Работы на крупных сетях ведет АО "Интергаз Центральная Азия". В Костанайском филиале нам сообщили, что пока все идет по плану. Ремонты на магистральных газовых сетях пройдут с 1 по 15 августа, а 16 -17 августа начнется подключению к газу юридических лиц, в том числе, и КТЭК. После этого горячая вода вновь вернется в дома, но только в те, что не запитаны от теплосетей, на которых идет масштабная реконструкция.

"В связи с реконструкцией тепломагистралей в межотопительный период подключение 167 многоквартирных домов, снабжаемых от ТЭЦ, будет осуществляться по отдельному графику. Жильцов об этом уведомим дополнительно", – пояснили в КТЭК.

Фото Аскар Кенжетаев.

Другими словам ремонты продлятся до начала октября или дольше. И жильцов 176 домов, которые без горячей воды с мая, будут подключать к ней поэтапно. Речь идет о микрорайоне Западный и железнодорожного вокзала – именно вблизи них сейчас идет реконструкция по четырем крупным проектам.

Сколько конкретно домов будут находиться без воды до начала отопительного сезона, который обычно стартует в октябре, в КТЭК пока назвать не могут. Но с учетом масштабности реконструкций западная часть города, где перекопана почти вся улица Дощанова, скорее всего, получит горячую воду лишь в начале октября.