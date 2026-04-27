Жексенбай обсудила конституционные реформы в Казахстане

В Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан обсудили реализацию конституционных реформ и развитие новых институтов, передает BAQ.kz.

Новая архитектура управления

В ходе встречи сенатор подробно остановилась на институциональных изменениях, реализуемых в рамках обновлённой Конституции. Она представила обзор ключевых законопроектов, которые планируется рассмотреть в Парламенте.

Речь шла о законах, касающихся статуса Президента, Курултая, Халық Кеңесі, а также столицы и административно-территориального устройства. По словам Жексенбай, их принятие направлено на формирование новой модели государственного управления.

Особое внимание было уделено новым институтам общественного диалога.

«Новая Конституция - это не только правовой документ. Это мандат доверия народа государству. А Курултай и Халық Кеңесі - механизмы реализации этого доверия», - отметила Бибигуль Жексенбай.

Усиление роли маслихатов

Также обсуждался законопроект по развитию местного самоуправления, который сейчас рассматривается в Мажилисе. Сенаторы участвуют в его доработке.

Документ предусматривает усиление роли маслихатов, уточнение их полномочий и повышение качества решений на региональном уровне.

«Мы должны превратить маслихаты из консультативных органов в институты, принимающие решения, влияющие на бюджет и несущие высокую ответственность перед населением», - подчеркнула сенатор.

Отдельно была затронута тема роли государственных служащих в новой системе управления. В условиях реформ ключевыми задачами становятся повышение профессиональных навыков, адаптация к цифровым изменениям и выстраивание открытого диалога с обществом.

Площадка для обсуждения реформ

Встреча стала диалоговой площадкой, где участники обсудили модернизацию государственного управления и вопросы повышения эффективности госслужбы.