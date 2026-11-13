Железная дорога набирает обороты: грузопоток между Казахстаном и Китаем вырос на 8%

Товарные составы между Казахстаном и Китаем идут все интенсивнее. За десять месяцев 2026 года по железной дороге между двумя странами перевезли 31,8 млн тонн грузов – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом поток из Казахстана в Китай оказался значительно весомее встречного.

С января по октябрь из Казахстана в соседнюю страну отправили 19,7 млн тонн грузов. Это на 8% больше, чем годом ранее. В обратном направлении — из Китая в Казахстан — доставили 12,1 млн тонн, прибавка составила 9%.

Основная нагрузка приходится на два железнодорожных перехода – Достык и Алтынколь. Однако распределение грузопотока на них заметно различается.

На направлении из Казахстана в Китай через Достык перевезли 13,1 млн тонн грузов, увеличив показатель на 12%. Через Алтынколь отправили еще 6,6 млн тонн – рост составил 1%.

В обратном направлении картина иная: через Достык из Китая поступило 5 млн тонн грузов, что на 13% больше прошлогоднего показателя. На Алтынколь пришлось 7,1 млн тонн, объем вырос на 6%.

Увеличение грузопотока сопровождается развитием приграничной инфраструктуры. В числе приоритетов — повышение пропускной способности железнодорожных переходов, модернизация пограничных объектов и совершенствование логистики.

От того, насколько эффективно будут работать эти маршруты, зависит не только скорость доставки товаров между двумя странами, но и возможности Казахстана укреплять свои позиции в качестве важного транзитного звена между Азией и другими рынками.