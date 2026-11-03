Железная дорога выйдет в море: Казахстан и Азербайджан готовят «Каспийский мост»

Железнодорожные вагоны смогут пересекать Каспийское море, не расставаясь со своим грузом. Казахстан и Азербайджан готовят проект, который должен сделать перевозки между Азией и Европой быстрее и увеличить возможности Среднего коридора.

Идея «Каспийского моста» заключается в том, чтобы превратить паромы в продолжение железной дороги. Вагоны будут заезжать на суда, пересекать Каспий и продолжать путь по рельсам уже на другом берегу.

Главное преимущество такой схемы заключается в отсутствии необходимости перегружать товары из вагонов в другие транспортные средства. Меньше операций в портах, меньше времени на обработку грузов.

Планы у проекта масштабные. Сначала предполагается выйти на перевозку 8 млн тонн грузов ежегодно, затем увеличить объем до 10–12 млн тонн.

Что уже решили Казахстан и Азербайджан

Проект обсудили министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, посол Азербайджана Алимирзамин Аскеров и представитель AZCON Holding Шахин Бабаев.

Переговоры не ограничились обсуждением планов. Фонд «Самрук-Қазына» и AZCON Holding подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке и реализации «Каспийского моста».

Еще одна договоренность касается азербайджанского порта Алят. «Қазақстан темір жолы» и «Азербайджанские железные дороги» подписали документ об основных условиях создания совместного грузового терминала.

Предполагается, что он будет обслуживать перевозки с участием разных видов транспорта.

Как это связано с доставкой грузов в Европу

Каспийское море занимает центральное место в Транскаспийском международном транспортном маршруте, который называют Средним коридором.

Через него грузы из Казахстана направляются в Азербайджан и далее к европейским рынкам. Поэтому скорость работы портов и паромного сообщения напрямую влияет на сроки доставки.

Казахстан и Азербайджан намерены развивать совместную сеть терминалов, согласовывать тарифную политику и сотрудничать в производстве локомотивов и судов.

Пока речь идет о подготовке проекта и подписанных договоренностях. Когда «Каспийский мост» заработает, сколько он будет стоить и за счет каких средств его реализуют, стороны не сообщили.