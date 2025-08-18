Железнодорожные билеты в Казахстане подешевеют до 40%
Нацперевозчик запускает осеннюю акцию.
АО "Пассажирские перевозки" объявило о старте осенней акции для пассажиров. С 22 сентября по 23 октября 2025 года на ряд популярных маршрутов будут действовать скидки до 40%, передает BAQ.KZ.
Льготные цены предусмотрены на семь направлений:
Астана – Алматы (№ 9/10) – 40% скидка на сидячие места (поезда по пн–чт).
Астана – Жезказган (№ 65/66) – 25% скидка на купейные места в туристическом вагоне (по пн–чт).
Астана – Усть-Каменогорск (№ 67/68) – 30% скидка на верхние полки в туристическом вагоне (по пн–чт).
Алматы – Мангистау (№ 77/78) – 25% скидка на верхние полки в купе (по пн–чт).
Алматы – Усть-Каменогорск (№ 351/352) – 30% скидка на верхние полки в купейных вагонах (по пн–чт).
Атырау – Актобе (№ 691/692) – 20% скидка на верхние полки в купейных вагонах (по пн–чт).
Алматы – Шымкент (№ 11/12) – 25% скидка на купейные места в туристическом вагоне (курсирует ежедневно).
Приобрести билеты по акции можно на официальном сайте www.bilet.railways.kz или в кассах на вокзалах. Продажа осуществляется в период от 45 до 10 суток до отправления поезда.
В компании отметили, что акция призвана сделать поездки более доступными для пассажиров в межсезонье.
