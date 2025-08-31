Больше 12 миллионов билетов на поезда купили казахстанцы только за первые полгода. Весной они подорожали на 7%. Так национальный перевозчик индексирует свои расходы. Несмотря на растущие тарифы, постоянные опоздания составов и, зачастую, отсутствие элементарного комфорта, каждый сезон жители страны сталкиваются с дефицитом билетов. Пока власти обещают масштабное обновление вагонов и реформы, отрасль погрязла в долгах и авариях. По словам экспертов, сфера нуждается в полной реструктуризации. Почему, несмотря на миллионные продажи билетов, их все равно не хватает, разбирался BAQ.kz.

Поезда остаются самым востребованным транспортном в Казахстане. В 2024 году им воспользовались больше 13,5 миллионов казахстанцев. Самые популярные направления: Астана-Алматы, Астана-Шымкент, Астана- Семей и Алматы- Семей. Только за прошлое лето билеты на поезд купили больше 4 миллионов пассажиров. Свыше 12-ти миллионов продано только за шесть месяцев этого года.

Между тем, тысячам жителей страны пришлось перестраивать планы на отпуск, поскольку даже за недели вперёд достать из было невозможно. Почти 200 тысяч билетов КТЖ предложил тем, кто зарегистрировался в листе ожидания. Многие воспользовались услугами перекупщиков, заплатив двойную цену. Мажилисмен Марат Башимов уверен, национальному перевозчику в первую очередь нужно решить проблему летнего дефицита билетов и ликвидировать схему перекупа.

"Очень важный аспект - это звено перекупщиков, это же коррупция в чистом виде. Даже объявления висят везде, с их услугами. КТЖ - главный ответчик, почему они из года в год не уделяют этому внимание? Сыплются в их адрес общественные нарекания, общество поднимает этот вопрос", - возмущается парламентарий.

Именно эта проблема – одна из наболевших, отмечает депутат. О ней пишут и говорят во не первый год всех регионах страны. Однако даже начатое перевозчиком обновление и расширение парка вагонов не спасает ситуацию.

"Из сезона в сезон, из лета в лето, постоянно нехватка билетов. Создаются коррупционные риски и условия, население от этого страдает. Когда мы придём к решению, вот это главный вопрос. Понятное дело, что скоро начинаются занятия, дети приезжают, должны уже готовиться к школе, то есть в этот период вообще нужно сосредоточиться и все усилия направить на решение проблемы дефицита билетов", - подчёркивает Марат Башимов.

В КТЖ признают масштаб проблемы, объясняя её повышенным сезонным спросом. Компания даже запустила электронную очередь на билеты.

"Дефицит билетов особенно заметен в летний каникулярный и отпускной период, повышенный спрос в это время приводит к дефициту вагонов. В остальное время года билеты для пассажиров доступны по всем направлениям. Для удовлетворения потребности населения в отсутствии билетов на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" внедрена услуга "Лист ожидания", которая дает возможность приобретения билетов в порядке электронной очерёдности, с подтверждением СМС рассылки клиенту о факте забронированных мест. Посредством услуги "Лист ожидания" за первое полугодие 2025 года было предложено 182 тысячи билетов, из которых выкуплено 72 тысячи", - поясняют в АО "Пассажирские перевозки".

Перевозчик отчитался и о запуске 11 специальных летних маршрутов. Первые 3 из них Тальго, которые будут курсировать по маршрутам "Астана-Достык" и "Алматы- Достык". Предусмотрели и 5 стандартных маршрутов, кроме того, 3 беспересадочных. Они будут обеспечивать перевозки по направлениям "Семей-Достык", "Астана- Алматы", "Астана- Шымкент", "Оскемен- Достык" и "Кызылорда- Достык".

А по маршрутам с высоким спросом, к составам стандартных поездов будут включать дополнительные вагоны.

Если летом КТЖ может похвастать миллионными продажами билетов, то зимой компания терпит убытки, поскольку треть вагонного парка просто простаивает. Об этом недавно на брифинге в правительстве заявил глава КТЖ Талгат Алдыбергенов. Вопрос дефицита вагонов, по его словам, решат через 5 лет. К этому времени вагонный парк будет обновлён полностью.

"Сегодня парк подвижного состава компании составляет 2 212 единиц, в том числе: 732 вагона типа Talgo, 1 321 стандартный вагон и 114 вагонов мотор-вагонного подвижного состава. За последние два года АО "Пассажирские перевозки" закупило 318 вагонов отечественного производства, из которых 241 уже введены в эксплуатацию, включая 30 вагонов, направленных Национальным перевозчиком на маршрут №7/8 "Алматы-2 - Саратов". Новые вагоны также курсируют по маршрутам "Актобе-Атырау", "Павлодар-Туркестан", "Кызылорда-Семей", "Алматы-Павлодар". Кроме того, до 2030 года планируется поэтапная передача в эксплуатацию 557 вагонов, произведенных компанией Stadler Bussnang AG. Первая партия из 51 вагона поступит уже в текущем году", - обещают в компании.

Больше половины путей в Казахстане изношены. По информации нацперевозчика, в среднем на 57%. На особо опасных участках машинистам приходится сбрасывать скорость состава до 15 километров в час. В то же время строительство километра высокоскоростной магистрали стоит больше 12 миллионов долларов.

Стоить отметить, что работа нацкомпании, по-прежнему, зависит от государственных вливаний. По мнению экспертов, все ее активы не покроют сумму долгов, размер которых уже приблизился к 4 триллионам тенге. Проблемы у КТЖ назревали давно, и сейчас пришло время для полной реструктуризации компании, считает финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

"Начались эти проблемы, если помните, в 2014 году, был большой заём во франках, после чего была девальвация и компания не то, чтобы махнула рукой, но просто очень сложно было заниматься этими вопросами. Но с долгами компания, по идее, ещё может рассчитаться. Именно поэтому она воюет, чтобы поднять тарифы на грузоперевозки. Но, в целом, железнодорожная отрасль нуждается в полной реструктуризации. И мы говорим не только про КТЖ, но и о взаимоотношениях компании с подрядчиками, оптовыми перевозчиками", - отмечает эксперт.

По его мнению, пересмотреть нужно и механизмы субсидирования частных перевозчиков. Их работа должна регулироваться рыночными правилами.

"Новому руководству компании нужно взяться за предоставляемые скидки, тарифы, за капитальные затраты. Насколько я знаю, частные перевозчики работают в сфере грузовых перевозок, они итак получают преференции. Может, нужно лишить их преференций. В первую очередь, я думаю, нужно выправить компанию, это может занять год. Нужна реструктуризация и корпоративной структуры компании, управления, принятия решений. Необходима цифровизация отрасли. И только потом вернуться к вопросу, можем ли мы внедрять в систему частных перевозчиков, на каких условиях. Самое главное – это субсидировать не частников, а только социально уязвимые слои населения и перевозку социально значимых товаров. А остальное должно быть по рыночным правилам", - резюмировал аналитик.

Этим летом в сети завирусилось видео с производственного совещания "КТЖ-Грузовые перевозки", где замдиректора предприятия Асан Умбетов отчитывал подчиненных, используя нецензурную лексику. Поводом для его возмущения стала ошибка машиниста и его помощника, которые протащили по путям сошедшие с рельсов 8 вагонов. Инцидент произошел в Карагандинской области. Это только один из тысячи случаев, произошедших с начала года на отечественных железных дорогах.

К слову, ЧП на путях - не редкость. Только с начала года в таких инцидентах пострадали свыше 40 человек, половина - погибли. Совсем недавно чуть не закончился трагедией случай в поезде "Актобе-Мангистау". На ребенка рухнула верхняя полка в купе, ее успела подхватить мать. Как выяснилось, вагон принадлежит частному перевозчику, компания пообещала разобраться в причинах происшествия и наказать виновных.

Неделю назад травмы из-за резкой остановки получили несколько пассажиров поезда №107. На участке Кызылжар-Туйемойнак в области Улытау машинисту пришлось применить экстренное торможение: на путях стоял грузовой вагон. Инцидент теперь расследует специальная комиссия.

Между тем, АО "Пассажирские перевозки" объявил о реализации комплексной программы для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Среди вводимых новшеств - снабжение наволочек удобным клапаном, самих подушек - новым наполнителем, а матрацев - антискользящим покрытием. Как рассказали в компании, в рамках концепции дифференцированного сервиса по классам обслуживания предусмотрено бортовое питание, душевые кабины, детский манеж и даже услуги глажки одежды в пути. На улучшение сервиса направят средства от повышения тарифов. Ежегодную индексацию утвердило министерство транспорта страны.

"Средний тариф за 6 месяцев 2025 года в среднем составляет 9 719, на купейные вагоны – 12 483, на плацкартные вагоны – 6 888. В соответствии с законом "О железнодорожном транспорте" и условиями договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям, перевозчик согласовывает с комитетом железнодорожного и водного транспорта повышение предельного уровня цен. В связи с чем, уполномоченным органом согласовано ежегодное повышение тарифов на 7%",- сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

В самом курирующем ведомстве транзитный потенциал отечественной железной дороги оценивают высоко. Месяц назад глава Минтранспорта Нурлан Сауранбаев заявил, что миллиардные инвестиции в железнодорожную отрасль не только окупятся, но и принесут дивиденды. По его словам, КТЖ впервые за свою историю начнет приносить прибыль. При грузопотоке в 100 миллионов тонн она составит почти 4 триллиона тенге. А пока в ведомстве подсчитывают предстоящие доходы, казахстанцы мечтают об элементарных удобствах в вагонах и точных маршрутах без опозданий и, самое главное, без происшествий.

Очевидно, без кардинальных изменений КТЖ рискует окончательно потерять доверие пассажиров, а страна - стратегическую транспортную артерию. Сезонный дефицит билетов, аварии и долги показывают: косметическими мерами проблему не решить. Железнодорожная система республики нуждается в системной реструктуризации - от обновления парка до изменения правил игры для перевозчиков. Иначе обещания модернизации так и останутся на бумаге.