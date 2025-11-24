  • 24 Ноября, 12:04

Железнодорожный объект стоимостью 75 млн тенге возвращён в госсобственность

Фото: pixabay.com

Военная прокуратура продолжает системную работу по контролю за целевым использованием военного имущества, передает BAQ.KZ.

По результатам проверки Сарыозекского гарнизона было установлено, что часть железнодорожного подъездного пути одной из воинских частей была незаконно передана коммерческой структуре через решение земельной комиссии и договор купли-продажи с местным органом земельных отношений.

На основании акта надзора воинская часть обратилась в специализированный межрайонный административный суд области Жетісу. Суд признал незаконными решение и договор, вернув подъездной путь стоимостью более 75 млн тенге в собственность оборонного ведомства.

Военная прокуратура заявила о продолжении надзора за сохранностью и надлежащим использованием объектов военной инфраструктуры.

