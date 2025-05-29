Министерство транспорта и коммуникаций РК разработало Концепцию развития железнодорожной отрасли, которая предусматривает допуск частных грузовых перевозчиков на рынок с 2027 года, передаёт BAQ.KZ.

Пока в рамках пилотного проекта работают два частных оператора, на которых проводится апробация новых моделей.

"У нас есть два года, чтобы подготовить законодательную базу и отработать технологические процессы. После этого частные перевозчики смогут полноценно работать на рынке рядом с национальным оператором", — заявил председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта Жанибек Тайжанов на пресс-конференции в СЦК.

Введение частных операторов направлено на повышение конкуренции, улучшение качества услуг и развитие отрасли в целом.