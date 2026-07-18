Железнодорожный вокзал открыли после реконструкции в Акмолинской области

В селе Жаксы Акмолинской области после капитальной реконструкции введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал. Объект модернизирован в рамках программы обновления железнодорожной инфраструктуры. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов, представители АО «НК «Қазақстан темір жолы», ветераны железнодорожной отрасли и жители района.

«Реконструкция вокзалов проводится по поручению Главы государства. В регионе обновляют 16 железнодорожных вокзалов – наибольший показатель среди регионов страны. После капитального ремонта уже открыты вокзалы в Щучинске, Шортанды, Макинске и Акколе. Железнодорожный вокзал – это визитная карточка населенного пункта. Сегодня мы открываем не просто обновленное здание, а современную, комфортную и доступную инфраструктуру, которая станет дополнительным импульсом для развития Жаксынского района», – отметил Ельдос Рамазанов.

Вокзал станции Жаксы рассчитан на обслуживание до 65 пассажиров в сутки и уже принимает пассажиров в обновленных условиях. Здание, построенное в 1960 году, впервые прошло капитальную реконструкцию: обновлены фасад и внутренние помещения, благоустроена привокзальная территория, модернизированы инженерные сети. Длина пассажирского перрона увеличена до 503 метров. Кроме того, на вокзале оборудовали комнату матери и ребенка, санитарный узел для маломобильных граждан.

Ветеран железнодорожной отрасли Атымтай-Жомарт Букембаев, проработавший на станции Жаксы более 35 лет, рассказал, что изменения стали самыми масштабными за всю историю вокзала.

«Если раньше здесь было угольное отопление, то теперь все модернизировано. И внутри, и снаружи вокзал полностью соответствует современным стандартам. Созданы комфортные условия как для местных жителей, так и для гостей поселка», – подчеркнул ветеран.

К слову, реконструкция выполнена АО «НК «Қазақстан темір жолы» за счет собственных средств. Параллельно компания реализует масштабную программу развития железнодорожной инфраструктуры, включающую строительство новых линий, модернизацию магистральной сети, обновление локомотивного и вагонного парков, а также внедрение современных цифровых технологий.

В ходе рабочей поездки Ельдос Рамазанов также побывал на строительных площадках центра досуга молодежи и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Жаксы, а также проверил ход реконструкции железнодорожного вокзала в Атбасаре.