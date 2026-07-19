Железную дорогу Бахты – Аягоз построили уже на 52%
В Казахстане продолжается строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз, которая обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода с Китаем.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным Министерства транспорта, на строительстве железной дороги Бахты – Аягоз уже выполнено свыше 20 млн кубометров земляных работ, что составляет 52% от проектного объема.
Завершить формирование земляного полотна планируется в октябре текущего года. На объекте задействованы 1 379 специалистов и 884 единицы техники.
Новая железнодорожная линия протяженностью 303 километра обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность транспортного коридора до 25 млн тонн грузов в год и расширить возможности международных грузоперевозок.
Кроме того, в Минтранспорта отметили, что строительство новой инфраструктуры будет способствовать развитию транзитного потенциала Казахстана и укреплению транспортных связей со странами региона.
Самое читаемое
- Более 700 км новых железных дорог строят в Казахстане
- На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт
- Более 1 000 рабочих мест создадут на новом ГОКе в Северо-Казахстанской области
- Мать умершего в Актау подростка выйдет на пикет после проверки Минздрава
- Баян Алагузова подарила квартиру народной артистке Меруерт Утекешевой