Железную дорогу Бахты – Аягоз построили уже на 52%

По данным Министерства транспорта, на строительстве железной дороги Бахты – Аягоз уже выполнено свыше 20 млн кубометров земляных работ, что составляет 52% от проектного объема.

Завершить формирование земляного полотна планируется в октябре текущего года. На объекте задействованы 1 379 специалистов и 884 единицы техники.

Новая железнодорожная линия протяженностью 303 километра обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность транспортного коридора до 25 млн тонн грузов в год и расширить возможности международных грузоперевозок.

Кроме того, в Минтранспорта отметили, что строительство новой инфраструктуры будет способствовать развитию транзитного потенциала Казахстана и укреплению транспортных связей со странами региона.