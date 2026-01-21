На заседании правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил планы по развитию транспортной инфраструктуры страны на 2026 год, передает BAQ.KZ.

В числе приоритетов - строительство новых железнодорожных линий, модернизация действующих участков, реконструкция вокзалов, строительство автодорог и расширение авиасообщения.

По железным дорогам, по словам министра, продолжается масштабное строительство и модернизация:

"В текущем году будет завершено строительство линий Кызылжар - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал, а также модернизация участков Алтынколь - Жетыген и Жезказган - Сексеул. Также продолжится программа реконструкции вокзалов", — сообщил министр.

В автомобильной сфере реализуются проекты с финансированием через международные финансовые организации. Строительно-монтажные работы ведутся на участках Кызылорда - Жезказган (208 км), открытие движения запланировано до конца 2026 года. Кроме того, начнется строительство четырёхполосной магистрали Кызылорда - Актобе, а проект Бейнеу – Саксаульский сократит путь на 900 км, экономя до трёх суток в пути.

"Караганда - Жезказган и обход Сарыагаша имеют утверждённые ТЭО, строительство начнется во втором полугодии. Все проекты автодорог соответствуют международным стандартам и реализуются в рамках трёхлетнего плана", — отметил министр.

В авиации основное внимание уделено развитию международных маршрутов и увеличению частоты рейсов. Планируется расширение авиамаршрутов в города Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Рияд, Ларнака, Амман, Шанхай, Кашгар, Варшаву и другие направления.

"Для расширения авиатранзитных возможностей реализуются меры по снижению стоимости авиатоплива. Также ведётся работа с крупными международными грузовыми авиаперевозчиками - Fedex, UPS, Cargolux, DHL, Lufthansa Cargo. По итогам прошлого года обработано 1,736 млн тонн грузов - это лучший показатель в регионе", — подчеркнул глава Минтранса.

Реализация этих мер, как подчеркивает министр, позволит усилить транспортную инфраструктуру страны и поддержать динамичный рост отрасли в 2026 году.