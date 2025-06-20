Председатель правления АО "Қазақтелеком" Багдат Мусин сообщил о прибытии в Казахстан нового суперкомпьютера на базе новейших видеокарт NVIDIA H200, передаёт BAQ.KZ.

Монтаж высокопроизводительной вычислительной системы уже начался в Алматы — на площадке дата-центра компании.

"Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнём монтаж - через 10 дней он будет готов к работе. Без преувеличений — мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти", - написал Мусин в Instagram.

По его словам, суперкомпьютер будет доступен государственным органам, нацкомпаниям и корпоративному сектору. Он позволит моделировать техногенные аварии, просчитывать транспортные потоки, анализировать климатические риски, а также использовать ИИ в медицине — например, при диагностике заболеваний на основе больших данных.

"Это важный шаг для Казахстана на пути к цифровому суверенитету. Мы создаём инфраструктуру, которая обеспечит научные, промышленные и управленческие задачи на уровне мировых стандартов", - отметил он.

Ожидается, что суперкомпьютер станет крупнейшим в Центральной Азии и ключевым элементом цифровой трансформации страны.