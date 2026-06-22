Жене премьера Испании запретили выезд из страны по делу о коррупции

Супруге премьер-министра Испании Бегонье Гомес запретили покидать страну до начала судебного процесса по делу о коррупции. Соответствующее решение вынес судья Хуан Карлос Пейнадо, передавший дело на рассмотрение суда присяжных. Согласно постановлению, Гомес обязана сдать паспорт и дважды в месяц отмечаться в суде. Кроме того, уведомления о запрете на выезд направлены во все пограничные пункты и аэропорты страны.

В апреле ей были предъявлены обвинения в растрате, торговле влиянием, коррупции в коммерческой деятельности и нецелевом использовании средств. Следствие считает, что Гомес могла использовать статус супруги главы правительства для продвижения личных интересов. Сама она и премьер-министр Педро Санчес категорически отвергают все обвинения.

Расследование связано с деятельностью кафедры при Мадридском университете Комплутенсе, которую Гомес возглавляла совместно с другими лицами. По версии следствия, структура могла использоваться для получения личных преимуществ и доступа к государственным ресурсам. Дата начала процесса пока не определена. Защита намерена обжаловать решение об изъятии паспорта и другие ограничения.