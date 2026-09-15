Жених и невеста из США сыграли свадьбу в Ташкенте по Zoom
15 Сентября 2026, 04:22
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15 Сентября 2026, 04:2215 Сентября 2026, 04:22
34Фото: из соцсетей
В Ташкенте провели необычную свадьбу: жених и невеста участвовали в торжестве из США, а их родственники собрались на праздник в Узбекистане. Пока молодожены находились за океаном, их близкие устроили в Ташкенте традиционное свадебное торжество с праздничным столом, танцами и выступлениями артистов.
Жених и невеста подключились к празднику по Zoom. Они общались с гостями и участвовали в узбекских свадебных обрядах дистанционно. В том числе через видеосвязь прошел традиционный «келин-салом» — обряд приветствия невестой родственников жениха. Несмотря на тысячи километров между США и Ташкентом, молодоженам удалось отметить важный день вместе с родными и сохранить традиционные элементы узбекской свадьбы.
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