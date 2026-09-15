Жених и невеста из США сыграли свадьбу в Ташкенте по Zoom

В Ташкенте провели необычную свадьбу: жених и невеста участвовали в торжестве из США, а их родственники собрались на праздник в Узбекистане. Пока молодожены находились за океаном, их близкие устроили в Ташкенте традиционное свадебное торжество с праздничным столом, танцами и выступлениями артистов.

Жених и невеста подключились к празднику по Zoom. Они общались с гостями и участвовали в узбекских свадебных обрядах дистанционно. В том числе через видеосвязь прошел традиционный «келин-салом» — обряд приветствия невестой родственников жениха. Несмотря на тысячи километров между США и Ташкентом, молодоженам удалось отметить важный день вместе с родными и сохранить традиционные элементы узбекской свадьбы.