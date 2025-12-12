В Астане основной проблемой города сегодня являются пробки, сообщил аким столицы Женис Касымбек на заседании маслихата, передает BAQ.KZ.

По словам градоначальника, в последние дни из-за снегопадов и ряда других факторов ситуация на дорогах обострилась, а загруженность улиц достигла высокой балльности.

"Если два года назад первоочередными задачами были тепло и вода, то сейчас мы имеем профициты по всем этим показателям. Номер один вопрос сегодня — это проблема трафика", — отметил аким.

Для решения проблемы планируется запуск линии LRT в ближайшие месяцы. Также в следующем году будет значительно продвинут проект проспекта Тәуелсіздік, который призван разгрузить движение в столице. Основные заторы фиксируются в районах Есиль и Нура, а также на направлениях к мостам, по которым уже проектируются два новых перехода.

Кроме того, Касымбек отметил, что положительный эффект на движение городского транспорта дало смещение времени начала работы акимата и госорганов на 7:30–8:00.