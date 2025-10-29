Женис Касымбек высказался о возможном уходе с поста
Сегодня, 12:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
122Фото: скриншот из видео
Во время встречи с жителями жилого массива "Уркер" в микрорайоне Нура акима Астаны Жениса Касымбека попросили прокомментировать распространяемые слухи о его возможном уходе с должности главы города в связи с повышением, передаёт BAQ.KZ.
"Вы сами абсолютно точно сказали — слухи. Не верьте слухам! Естественно, комментировать слухи — это несерьёзно", — ответил Касымбек.
Ранее в социальных сетях активно обсуждалась информация о якобы скорых кадровых перестановках в руководстве столицы. Сам аким подчеркнул, что не придаёт значения подобным разговорам.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх