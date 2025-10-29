Во время встречи с жителями жилого массива "Уркер" в микрорайоне Нура акима Астаны Жениса Касымбека попросили прокомментировать распространяемые слухи о его возможном уходе с должности главы города в связи с повышением, передаёт BAQ.KZ.

"Вы сами абсолютно точно сказали — слухи. Не верьте слухам! Естественно, комментировать слухи — это несерьёзно", — ответил Касымбек.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалась информация о якобы скорых кадровых перестановках в руководстве столицы. Сам аким подчеркнул, что не придаёт значения подобным разговорам.