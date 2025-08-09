Вместе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, министром энергетики Ерланом Аккенженовым и советником премьер-министра Ермеком Маржикпаевым аким города Астаны проверили работу объектов жизнеобеспечения, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

"Качество жизни в городе зависит от множества факторов, и работа объектов жизнеобеспечения играет в этом важную роль. Сразу после завершения отопительного сезона мы приступили к подготовке объектов теплоснабжения к следующему сезону. Вместе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, министром энергетики Ерланом Аккенженовым и советником премьер-министра Ермеком Маржикпаевым мы проверили работу объектов жизнеобеспечения", - написал аким столицы на своей странице в Instagram.

Так, в рамках подготовки планируется провести капитальный ремонт 2 котлов и 2 турбин, а также текущий ремонт 18 котлов. Работы выполняются строго по графику.

Кроме того, в рамках АО "Астана-Теплотранзит" отремонтировано 1,2 км из запланированных 1,5 км тепловых сетей, а реконструкция проведена на участке длиной 4,1 км.

Кроме того, аким рассказал, что в рамках инвестиционной программы АО "QazaqGazAimaq" ведутся строительно-монтажные работы по созданию закольцовки газораспределительных сетей на 5 участках, а также строительство 16,3 км газораспределительных сетей низкого давления в жилом массиве Телман и других районах.

Ранее, благодаря запуску первого этапа ТЭЦ-3, а также газовых теплоцентралей "Туран" и "Юго-Восток", тепловая мощность города увеличилась на 30%. Эти объекты дополнительно обеспечивают столицу 1100 Гкал тепловой энергии в час.

В этом году планируется завершить второй этап станции "Туран". Продолжается строительство станции "Тельман" и начаты работы по расширению ТЭЦ-2, а также проектирование газовой теплоцентрали "Юго-Запад". Реализация всех этих проектов позволит обеспечить запас тепловой энергии до 2035 года.

Кроме того, ведётся работа по обеспечению первого этапа ТЭЦ-3 резервными источниками топлива. Станция работает на природном газе и производит до 440 Гкал в час, что позволит обеспечить теплом юго-западную часть столицы.

Также идёт строительство подстанции "Арай", ввод которой запланирован на этот год. Она будет обеспечивать электроэнергией юго-западную часть города вдоль проспекта Улы Дала и улицы Айтматова.