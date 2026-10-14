Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в ВКО

В селе Бобровка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области при пожаре в частном жилом доме погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного. На место происшествия незамедлительно направили пожарные подразделения. К моменту прибытия первых расчетов одноэтажный дом уже был полностью охвачен открытым огнем. По всей площади обрушились деревянные конструкции кровли.

Во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тела хозяйки дома и двух детей без признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области, пожар ликвидировали на общей площади 63 квадратных метра.

В настоящее время на месте работают дознаватели и специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.