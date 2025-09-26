Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева приняла участие в открытии глобального форума Be Woman, который стартовал в Алматы. В своей речи министр подчеркнула, вклад женщин в развитие страны, который сегодня является ключевым фактором роста экономики и социальной стабильности, передает корреспондент Baq.kz.

Открывая форум, Аида Балаева в своем выступлении соединила историческую ретроспективу и факты сегодняшнего дня, обозначив достижения и перспективы женщин Казахстана.

"В нашей богатой истории Айганым, Алия, Маншук и другие знаменитые женщины известны всем нам. Подвиги этих прекрасных и сильных женщин являются образцом для подражания для всего подрастающего поколения", - сказала министр.

Министр обратила внимание, на то что образ современной казахстанки нельзя измерить только цифрами.

"Что сегодня представляет казахскую женщину? Портрет нашей женщины в двадцатых годах — это не набор цифр, а история страны, написанная трудом, знаниями и лидерством миллионов женщин. Каждая цифра - это вклад в экономику, культуру, науку и будущее Казахстана. Женщина нашей страны сегодня без всякого преувеличения - реальная движущая сила экономики", - сказала Балаева.

Она привела в пример впечатляющие данные:

- 48,2% всех казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса возглавляют женщины;

- среди индивидуальных предпринимателей 53,4% - женщины;

- женский фактор во многом определяет отношение мира к Казахстану, который "давно уже перешагнул рамки статуса развивающейся страны".

Женщины в жизни, науке и бизнесе

По словам министра, долгая и активная жизнь казахстанок также показатель развития страны - сегодня средняя продолжительность жизни рядовой казахстанки насчитывает 75–80 лет. Как отметила Балаева, это показатель не только личного здоровья и жизненной силы, но и качества всей системы казахстанского здравоохранения.

"Уровень грамотности среди казахстанок составляет 99,9%. Каждая пятая женщина Казахстана имеет высшее образование. В университетах страны каждый второй студент - девушка, а в научном мире успешно реализуют себя 55,7% женщин-исследователей", - добавила министр.

Министр отметила, что казахстанки уверенно входят в сферы будущего: более 30% студентов выбирают STEM-образование, а в сфере IT и цифровой экономики уже работает 31% женщин. В Астана Hub - крупнейшем технопарке страны - каждый седьмой стартап создан женщиной.

Женщины в государственном управлении и службе

Министр культуры и информации подчеркнула значимость женского участия в органах власти.

"Не менее значима роль женщин в системе государственного управления Казахстана. Наши дамы составляют 55,8% всех государственных служащих страны. Более 53% женщин - в судейском корпусе. Около 20% женщин в числе депутатов парламента", - сказала министр.

При этом она указала на необходимость увеличения их числа в силовых структурах.

"В дипломатии и военной сфере женщин пока немного. И лишь 4% послов, 16% сотрудников полиции, 4,4% женщин на командных должностях в армии. Но именно здесь мы видим перспективу для будущего роста и новые горизонты лидерства. Всё больше женщин идут учиться на сложные, традиционно неженские профессии, и всё больше выпускниц добиваются впечатляющих успехов", - отметила министр.

Социальный и семейный облик современной казахстанки

По словам Аиды Балаевой, все эти факты складываются в целостный образ казахстанской женщины: современной, образованной, экономически активной, социально ответственной.

"Она умеет строить бизнес, преподавать и управлять государственными проектами, работать в лаборатории, в сельском хозяйстве, в бизнесе и на государственной службе. При всём этом наши женщины - заботливые дочери и жёны, нежные матери, воспитывающие новое поколение достойных, успешных людей и настоящих патриотов", - подчеркнула министр.

Поддержка государства и гендерная политика

По словам Аиды Балаевой, значительные достижения казахстанских женщин стали возможны благодаря системной государственной поддержке.

"В нашей стране создана Национальная комиссия по делам женщин, семейной и демографической политике при Президенте Республики Казахстан. В Казахстане показатели в целом лучше среднемировых. Но это не повод почивать на лаврах: вопросы гендерного равенства по-прежнему остаются актуальными для нашей страны. Именно поэтому мы не останавливаемся на достигнутом", - отметила Балаева.

Министр напомнила, что развитие гендерного равенства является пятой целью устойчивого развития ООН, и Казахстан продолжает реализовывать меры по её достижению.

Льготы, гранты и программы для женщин

Аида Балаева рассказала о конкретных мерах государственной поддержки женщин. Так, она напомнила, что в нашей стране введены различные льготы, гранты на обучение и развитие стартапов, действует государственная квота, согласно которой 30% мест в парламенте отведено женщинам и молодёжи. Государством разработаны дополнительные меры поддержки женщин, включая программы для женщин-предпринимателей, гранты и льготное кредитование, образовательные курсы и тренинги по развитию управленческих навыков для женщин-лидеров.

"Стоит упомянуть программу кредитования женского предпринимательства "ҰМАЙ" от Казахстанского института развития Фонда "Даму". Программа позволяет бизнес-вуман получить до 100 миллионов тенге по льготной ставке на срок до семи лет. Другая значимая инициатива - льготная женская ипотека "ҰМАЙ" от "Отбасы банка" в сотрудничестве с Азиатским банком развития. Такие меры развивают страну, приближают гендерное равенство и способствуют формированию сильной и здоровой экономики", - отметила министр.

Новые инициативы: семейные центры и защита женщин

Аида Балаева также рассказала о ряде новшеств в социальной и правовой политике, затрагивающих права женщин и семей.

"Сегодня в Казахстане приняты прогрессивные законы в сфере семейно-бытовых отношений. На законодательном уровне условно наказуемым является харассмент. За бытовое насилие не просто ужесточена ответственность - это стало общественно порицаемым, позорным явлением. Воровство невест также стало жёстко уголовно наказуемым преступлением - до десяти лет лишения свободы", - акцентировала внимание министр.

Также она отметила, что одним из новшеств последнего времени стало создание единых центров поддержки семьи, работа которых координируется Министерством культуры и информации. И как показала практика, услуги, которые оказывают центры, востребованы обществом - с июня 2024 года численность таких центров с 33 увеличилась до 104.

"В Казахстане для помощи семьям, находящимся в кризисных ситуациях, сформированы мобильные группы, в которые входят врачи, психологи, полицейские и социальные работники. По прямому поручению Президента Министерством внутренних дел Казахстана создано Управление по борьбе с семейно-бытовым насилием и защите женщин от насилия. Впервые в органах внутренних дел Центральной Азии введена специализация следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и несовершеннолетних", - отметила министр.

Она подчеркнула, что в состав таких следственно-оперативных групп по республике включено 280 следователей-женщин, инспекторами по защите прав женщин стали 16 тысяч специалистов.

По мнению министра, это является результатом большой системной работы государства и активности гражданского общества.

От женщин зависит сохранение мира

Министр обратила внимание на роль женщин в современном мире – мире турбулентности и войн.

"Говорят, что женщина одной рукой качает колыбель с ребёнком, а другой - весь мир. Это крылатое выражение очень точно характеризует нашу созидательную силу и главную ипостась материнства. Но сегодня она приобретает ещё более глубокий смысл, ибо от нас, женщин, зависит сохранение этого мира, переживающего очередной исторический виток, наполненный войнами, безумством и насилием", - подчеркнула Балаева.

Она отметила, что современное казахстанское общество имеет чёткие ориентиры развития. Глава государства выстроил новую идеологическую платформу Казахстана, которая реализуется на долгосрочных концепциях - Закон и порядок, Таза Казахстан, Адал азамат, и огромная роль в их реализации лежит на женщинах-лидерах, хранительницах вечных ценностей, матерях.