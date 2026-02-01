Женщина получила ожоги при пожаре в Костанайской области
В одной из квартир двухквартирного дома в Костанайской области произошел пожар, в результате которого пострадала 36-летняя женщина.
Сегодня, 22:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
35
В одной из квартир двухквартирного дома в Костанайской области произошел пожар, в результате которого пострадала 36-летняя женщина, сообщает BAQ.kz.
По данным МЧС, она пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги, после чего была госпитализирована.
Спасатели локализовали пожар на площади 50 кв. метров, не допустив распространения огня на вторую половину дома. Также из опасной зоны был вынесен деформированный газовый баллон. Причины происшествия выясняются.
Самое читаемое