В ущелье "Проходное" женщина 1975 г. р. получила травму ноги во время спуска по горному участку. Пострадавшая не могла передвигаться самостоятельно, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия были оперативно направлены спасатели. Специалисты спасательного подразделения КСП "БАУ" оказали женщине первую помощь и транспортировали её до района Космостанции. Там её уже ожидала бригада ЦМК МЧС, которая направила её в ЦГКБ №12.

МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.