Женщина получила травму ноги в горах Алматы
Спасатели эвакуировали женщину.
Сегодня, 11:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
128Фото: МЧС РК
В ущелье "Проходное" женщина 1975 г. р. получила травму ноги во время спуска по горному участку. Пострадавшая не могла передвигаться самостоятельно, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия были оперативно направлены спасатели. Специалисты спасательного подразделения КСП "БАУ" оказали женщине первую помощь и транспортировали её до района Космостанции. Там её уже ожидала бригада ЦМК МЧС, которая направила её в ЦГКБ №12.
МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей.
Самое читаемое
- Эксперт дал прогноз, какой состав привезет "Реал Мадрид" на матч против "Кайрата"
- Marriott в Костанае: почему люксовый отель строят в опасной зоне паводков?
- Прокуратура Алматы провела разъяснительную работу с главным редактором Orda.kz Гульнарой Бажкеновой
- Главы МИД Казахстана и Украины обсудили перспективы сотрудничества
- "Кайрат" признан одной из самых амбициозных команд Лиги Чемпионов