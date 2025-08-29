В Бурабайском районе Акмолинской области сотрудники МЧС провели спасательную операцию по эвакуации женщины, получившей травму во время восхождения на гору Кокшетау, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. По данным ведомства, пострадавшая повредила ногу и не могла самостоятельно спуститься с высоты.

Спасатели, преодолев сложный участок горной местности, обнаружили женщину на отметке более 250 метров над уровнем моря. Её благополучно спустили и передали бригаде скорой медицинской помощи.