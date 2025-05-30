В Городском перинатальном центре Алматы произошло уникальное событие — на свет появилась тройня. Счастливыми родителями стали Эльмира Рысманова и её супруг Нурмахан Голибаев. Примечательно, что беременность наступила естественным путём, без применения вспомогательных репродуктивных технологий — такое случается крайне редко, передает BAQ.KZ.

Будущая мама поступила в центр на 31-й неделе с многоплодной беременностью. Из-за риска преждевременных родов и особенностей вынашивания тройни врачами было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения.

В результате операции родились три девочки:

в 14:07 — Фатима, вес 1711 г, рост 43 см;

в 14:08 — Зухра, вес 1748 г, рост 40 см;

в 14:09 — Аиша, вес 1493 г, рост 40 см.

Сразу после рождения малышки были помещены в отделение реанимации новорождённых и сейчас находятся под пристальным наблюдением медиков. Их состояние стабильно и постепенно улучшается.

Для 36-летней мамы это уже третий случай рождения близнецов — в семье уже растут две пары двойняшек, родившихся в 2019 и 2022 годах. Теперь в семье 10 детей. Женщина выразила глубокую благодарность врачам и персоналу центра за высокий профессионализм и заботу.

Как отметили в администрации учреждения, это первая тройня, появившаяся в центре в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что 35-летняя казахстанка родила двенадцатого ребенка.