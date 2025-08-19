Около 05:00 23-летняя женщина, держа на руках семимесячного ребенка, выпала из окна седьмого этажа жилого дома. Известно, что в момент происшествия она находилась в гостях у знакомых, передает BAQ.KZ.

В результате падения мать и ее ребенок погибли на месте.

Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту падения женщины и ее малолетней дочери начато досудебное расследование. Ведутся следственные мероприятия, окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.