Женщина с младенцем в руках выпала из окна седьмого этажа в Степногорске
Трагедия произошла ранним утром в Акмолинской области.
Сегодня, 14:29
Фото: pexels.com
Около 05:00 23-летняя женщина, держа на руках семимесячного ребенка, выпала из окна седьмого этажа жилого дома. Известно, что в момент происшествия она находилась в гостях у знакомых, передает BAQ.KZ.
В результате падения мать и ее ребенок погибли на месте.
Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту падения женщины и ее малолетней дочери начато досудебное расследование. Ведутся следственные мероприятия, окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.
