  • 19 Августа, 15:55

Женщина с младенцем в руках выпала из окна седьмого этажа в Степногорске

Трагедия произошла ранним утром в Акмолинской области.

Сегодня, 14:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
175
Фото: pexels.com

Около 05:00 23-летняя женщина, держа на руках семимесячного ребенка, выпала из окна седьмого этажа жилого дома. Известно, что в момент происшествия она находилась в гостях у знакомых, передает BAQ.KZ.

В результате падения мать и ее ребенок погибли на месте.

Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту падения женщины и ее малолетней дочери начато досудебное расследование. Ведутся следственные мероприятия, окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.

Самое читаемое

Наверх