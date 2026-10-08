Женщина скончалась на улице в Астане – что сообщили в управздраве

В Астане женщина скончалась на улице. В социальных сетях появилась информация о том, что бригада скорой помощи якобы прибыла на место спустя 18 минут после вызова. В Управлении общественного здравоохранения столицы прокомментировали ситуацию, передает BAQ.KZ.

По словам очевидцев, прохожие пытались самостоятельно оказать женщине помощь. Они проводили искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Свидетели утверждали, что медики приехали примерно через 18 минут

Однако в управлении здравоохранения опровергли информацию о длительном ожидании скорой помощи.

«Вызов скорой медицинской помощи поступил в 18:14. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 18:19. Информация о длительном ожидании бригады скорой медицинской помощи не соответствует действительности», – сообщили в ведомстве в ответ на запрос BAQ.KZ.

В управлении также сообщили, что к моменту прибытия бригады женщина уже находилась без признаков жизни.