Женщина со стратегией: как форум "UMAI" помогает казахстанкам развивать бизнес

В Астане 20 мая проходит IX Казахстанский форум женщин "UMAI", объединивший более 1000 участниц со всего Казахстана. На одной площадке собрались предпринимательницы, эксперты, инфлюенсеры и лидеры мнений, чтобы обсудить женский бизнес, финансовую самостоятельность, развитие малого дела и роль взаимной поддержки. Корреспондент BAQ.KZ в эксклюзивном интервью с основательницей форума Жамилей Эрназаровой узнала, как казахстанки развивают свое дело, какие барьеры мешают им расти и почему стратегия жизни сегодня становится не менее важной, чем бизнес-план.

"Мы хотим, чтобы женщины пришли к своим глобальным целям"

Основательница форума Жамиля Эрназарова рассказала, что "UMAI" сегодня – это не просто форум, а сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, делятся опытом и получают практические знания.

"Сегодня в Астане проходит IX форум женщин Казахстана "UMAI". Мы ожидаем около тысячи женщин, даже больше тысячи зарегистрировались. Поскольку вход свободный, кто-то может не прийти, но интерес очень большой. На площадке выступят 11 спикеров – это лидеры своих отраслей, люди, которых уважают наши женщины и которых они пришли послушать. Среди них есть сильные предприниматели, медийные личности, инфлюенсеры, лидеры мнений, тренеры и психологи", – рассказала она.

По ее словам, "UMAI" отличается от многих других площадок тем, что дает не просто мотивацию, а "концентрат знаний".

"Тема сегодняшнего форума – стратегия жизни "UMAI". Впервые за девять форумов мы взяли такую тему, потому что стали замечать: форумов сейчас много, люди ходят на разные мероприятия, но важно не просто вдохновиться, а получить пользу, применить ее и вырасти – и в бизнесе, и в личной сфере. Мы хотим, чтобы женщины вышли отсюда с готовыми инструментами, как построить свою стратегию", – отметила основательница форума.

Жамиля Эрназарова подчеркнула: стратегия – это не просто список дел или план на ближайший месяц. Это более глубокое понимание своего пути, в том числе в бизнесе.

"Мы, предприниматели, часто думаем, что стратегия – это план. На самом деле стратегия – это нечто большее и более мудрое. Это линия поведения, линия ведения бизнеса и жизни. Можно делать очень много дел, но не быть сфокусированной на своей линии и не получать результата. А мы хотим, чтобы женщины как можно быстрее приходили к своим целям – не только к целям на месяц или полгода, а к глобальным целям. Чтобы женщина понимала, кем она будет через три года, через пять или десять лет, и что ей нужно сделать для этого уже сейчас", – сказала она.

Как появился форум "UMAI"

История "UMAI" началась не с большого форума и не с тысячной аудитории. До создания этого проекта Жамиля Эрназарова уже занималась общественной деятельностью. Во время пандемии она вместе с командой поддерживала малый бизнес в Павлодарской области через частный фонд "Мастер пространства".

"Тогда, во время пандемии, малый бизнес очень сильно пострадал. Конечно, на первом месте стояли здоровье и жизнь граждан, но бизнесы закрывались, люди теряли клиентов и возможности. Мы создавали площадки, где при соблюдении карантинных мер помогали людям не потеряться, найти партнеров, покупателей, сохранить свое дело. Потом я поняла, что мне особенно близко работать именно с женщинами. Наверное, потому что я сама женщина, давно нахожусь в бизнесе и понимаю, через что они проходят", – поделилась она.

В 2022 году появилась идея создать фонд "UMAI". За три с половиной года через проекты сообщества прошли около пяти тысяч женщин.

"Через "UMAI" мы можем помочь многим женщинам. И, честно говоря, я сама тоже очень сильно выросла за эти годы. Мы строим сообщество по принципу равенства: у нас все женщины равны – вне зависимости от статуса, возраста, размера бизнеса или проекта. Если вы замечали, мы даже никогда на форумах не ставим сцену. Мы проводим форумы в формате, где все находятся рядом, где нет дистанции между спикером и участницей", – отметила Жамиля Эрназарова.

Почему женщины все чаще идут в бизнес

По словам основательницы форума, "UMAI" в первую очередь работает с малым, средним и микробизнесом. Именно в этой среде сегодня особенно заметна активность женщин.

Женщины открывают небольшие производства, развивают услуги, создают авторские бренды, работают в сфере красоты, образования, общепита, дизайна, ремесел и социальных проектов. Для многих свое дело становится не только источником дохода, но и способом заявить о себе.

"Я не специалист по крупному бизнесу, поэтому говорю о той среде, с которой мы работаем: это малый, средний и микробизнес. Эта среда стала более устойчивой. Женщина, когда возглавляет свой проект, как правило, очень ответственно относится к делу, избегает лишних рисков. Сейчас во всем мире бизнес живет в условиях неопределенности: мы зависим от валютных курсов, налоговых изменений, внешних факторов. В таких условиях женщины в малом бизнесе часто проявляют гибкость, осторожнее относятся к рискам и быстрее адаптируются к изменениям. А наша главная мотивация – это наши дети", – сказала она.

Жамиля Эрназарова отмечает, что женщины приходят в предпринимательство не только из необходимости. Многие ищут знания, новые навыки и возможность стать более конкурентоспособными.

"Те женщины, с которыми мы работаем в "UMAI", в основном преследуют цели увеличения доходов и повышения своей конкурентоспособности. И это не обязательно только бизнес. Женщина может работать в национальной компании, но хотеть прокачать определенный навык. Ей нужны доступные и проверенные знания – и она приходит в "UMAI"", – пояснила основательница форума.

Какие барьеры мешают женщинам развивать свое дело

Несмотря на рост интереса к предпринимательству, многие женщины сталкиваются с системными трудностями. Среди них – нехватка доступной финансовой поддержки, недостаток знаний в юридических и бухгалтерских вопросах, сложность получения грантов и отсутствие понятных массовых инструментов сопровождения бизнеса.

"Самая большая трудность – это, наверное, отсутствие доступной финансовой поддержки. Ключевое слово здесь – доступной. В Казахстане, на мой взгляд, недостаточно специфичных кредитных продуктов именно для женщин, хотя они должны быть. Женщины часто находятся в более уязвимой позиции. Особенно на первой стадии развития бизнеса у них нет своих юристов, бухгалтеров, они не всегда понимают, как взять грант, как оформить документы. И у них не должно быть юридического образования, чтобы разобраться в этом. Нужны простые, понятные и массовые инструменты поддержки, но пока мы этого в достаточной мере не наблюдаем", – подчеркнула Жамиля Эрназарова.

Есть и другой барьер – общественный. По словам основательницы форума, женщинам часто мешает не только нехватка денег или знаний, но и недостаток поддержки.

"Если говорить глобально, возможно, это мое личное мнение, но в обществе до сих пор есть мизогиния. И не просто отдельные факты, а массовая мизогиния, когда женщина не поддерживает женщину. Мы видим, как женщин-предпринимательниц часто критикуют именно женщины. Мужчины иногда молчат, а женщины хейтят. Это очень сильно мешает. Потому что взаимная поддержка женщин дает мощный рост и развитие. У казахстанских женщин огромный потенциал, но им нужна именно взаимная поддержка", – сказала она.

Форум как пространство поддержки

В рамках форума проходят выступления спикеров, практические сессии и выставка работ женщин-предпринимательниц. На площадке представлены изделия, созданные руками казахстанок: одежда, аксессуары, авторские товары и другие проекты.

Идея выставки появилась у организаторов несколько лет назад, когда они увидели, сколько женщин создают качественные и эксклюзивные вещи, но не имеют возможности полноценно выйти на рынок.

"Я увидела огромный пул женщин, которые дома создают ценность – нашу, казахскую. Они делают очень крутые, качественные, эксклюзивные изделия, но часто продают их за копейки. Мы решили поддерживать их такими выставками, где они могут делать хорошие продажи. У одной из участниц, например, двое особенных детей. Она почти не может выходить из дома, потому что детям нужен уход, муж на работе. Она приезжает только на наш форум и продает здесь свои изделия. Для нее это и отдушина, и реализация", – рассказала Жамиля Эрназарова.

По ее словам, именно такие истории показывают, что форум нужен не только как деловая площадка. Для многих женщин это возможность выйти в общество, найти клиентов, почувствовать поддержку и увидеть, что их труд имеет ценность.

"Мы хотим, чтобы женщины задумались о своей стратегии"

Организаторы надеются, что после форума участницы не просто вдохновятся историями успешных людей, а зададут себе конкретные вопросы: есть ли у меня стратегия, куда я иду, какие действия приближают меня к цели, а какие только забирают силы?

"Наши ожидания простые и в то же время очень важные. Мы работаем для женщин. Поскольку тема форума – стратегия жизни "UMAI", мы хотим, чтобы девушки и женщины ушли сегодня с форума и действительно задумались: насколько важна стратегия, есть ли она у них или пока есть только хаотичные действия, которые не приводят к результату. Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала: у нее есть право на развитие, на рост, на свой путь и на большую цель", – сказала Жамиля Эрназарова.

Форум "UMAI" – это история про веру в себя, поддержку и право женщины на собственный путь. Про тех, кто начинает с маленького дела дома, выходит на рынок, ошибается, снова встает и идет дальше. Главная мысль форума звучит просто: у каждой женщины может быть своя стратегия жизни – осознанная, смелая и сильная.