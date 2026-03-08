В преддверии 8 Марта все чаще звучат истории о женщинах, которые уверенно реализуют себя в самых разных сферах. Одной из таких является подполковник Алия Хайруллина – старший офицер службы отдела внешних связей Сил воздушной обороны. Она владеет несколькими иностранными языками, обучалась в Великобритании и участвует в развитии международного военного сотрудничества Казахстана. О своей работе она рассказала корреспонденту BAQ.KZ.

По ее словам, сегодня все больше казахстанских девушек проявляют интерес к военной службе и рассматривают армию как возможность для профессионального и личностного роста.

«Мы проживаем ту жизнь, на которой хватило смелости. Так что в первую очередь не бояться воинской службы. Если вы работаете над собой, и у вас есть качества, и вы профессионал своего дела, вы должны быть уверены, что вы вырастете по карьерной лестнице. Любой труд всегда найдет свое вознаграждение, рано или поздно», – отмечает она.

Возможности, которые открывает армия

Подполковник уверена, что военная карьера дает не только социальные гарантии, но и серьезные возможности для образования и профессионального развития.

По ее словам, служба открывает доступ к обучению и стажировкам в разных странах мира, что позволяет военным расширять знания и профессиональные навыки.

«Очень большой плюс воинской службы – возможность обучаться и повышать свой профессионализм. В рамках сотрудничества с разными зарубежными странами многие могут обучаться за рубежом: в Китае, Турции, России, Белоруссии, Великобритании, США, Италии. Я думаю, что ни в одной гражданской организации нет такой возможности, чтобы сотрудников полностью обеспечивали обучением, проживанием и питанием», – говорит офицер.

Сама Алия Хайруллина – яркий пример того, как такие возможности помогают в профессиональном становлении. Она получила образование в Великобритании по программе «Болашак», став магистром наук по стратегическим исследованиям. В 2025 году прошла курсы офицеров в сфере военного и международного сотрудничества в военно-оборонном колледже в городе Бреда в Нидерландах.

Также она принимала участие в международном семинаре для женщин-офицеров, организованном при поддержке ООН во Вьетнаме. На встрече обсуждалась подготовка военных гендерных советников – специалистов, которые во время конфликтов отвечают за соблюдение прав всех категорий населения.

«Сейчас в мире практикуется внедрение должности военных гендерных советников, которые будут ответственны во время конфликтов за соблюдение прав мужчин, женщин, детей и пожилых людей. Это касается всего – от организации пропускного режима до адаптации людей после конфликтной жизни», – поясняет она.

Работа, где важна каждая деталь

Сегодня подполковник Хайруллина занимается международным военным сотрудничеством. Ее работа связана с подготовкой аналитических материалов, участием в переговорах и организацией взаимодействия с иностранными партнерами.

По ее словам, успех переговоров во многом зависит от точности формулировок и понимания культурных особенностей разных стран.

«Очень многое зависит во время переговоров. Даже когда готовите аналитическую справку, важны всесторонность информации и правильный анализ. Иногда одно слово можно преподнести так, что люди поймут его как отказ, а можно наоборот – слово “нет” представить так, что его воспримут как согласие. Поэтому нужна ясность и четкость», – говорит она.

При этом офицер подчеркивает, что при международном взаимодействии необходимо учитывать культурные и национальные особенности партнеров.

«С разными странами подход во время переговоров отличается. Учитываются культурные традиции и ментальность. С арабскими странами один подход, с постсоветскими – другой. Западноевропейские страны тоже имеют свою специфику», – отмечает подполковник.

Личное развитие и планы на будущее

Несмотря на напряженный график, офицер находит время для саморазвития. Она много читает на английском и турецком языках, изучает итальянский и старается поддерживать языковую практику.

Свободное время она предпочитает проводить спокойно – слушает музыку, гуляет и выезжает на природу.

«Стараюсь читать книги на английском и турецком языках, потому что иностранные языки, если их не применять, быстро забываются. Сейчас изучаю итальянский язык. Люблю слушать спокойную музыку, долгие пешие прогулки и выезды на природу», – рассказывает она.

В будущем Алия Хайруллина планирует продолжить научную карьеру и поступить в докторантуру.

Она хочет разработать методику для казахстанского военного образования и внести вклад в подготовку будущих офицеров.

Смелость быть собой

Говоря о роли женщины в современном обществе, офицер убеждена, что главное – это постоянное развитие и работа над собой.

«Если мы хотим чего-то достичь, нужны дисциплина и работа над собой. Даже наши мечты требуют усилий. Просто мечтать и ждать нельзя – нужно начинать делать шаг за шагом», – говорит она.

По ее словам, современная казахстанская женщина может успешно реализовывать себя в разных сферах и одновременно оставаться хранительницей семейных ценностей.

«Быть современной казахстанской женщиной – это быть реализованной в обществе как женщина, как мать, как жена и как специалист. Вносить свой вклад в развитие страны. Даже маленький вклад – это уже важно», – считает подполковник.

Именно поэтому, уверена она, женщины играют огромную роль в формировании будущего общества.

«Как бы мы ни говорили, женщины – это большие политики, потому что в наших руках воспитание поколений. От того, какими вырастут дети, зависит развитие всего общества», – подчеркивает Алия Хайруллина.

История подполковника Хайруллиной является пример того, как профессионализм, образование и смелость идти вперед позволяют женщине успешно реализовать себя даже в такой ответственной сфере, как военная служба. И, как она сама говорит, главное – не бояться и верить в свои возможности.