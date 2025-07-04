29-летняя жительница Вустера (Великобритания) Поппи‑Мэй Кратчли оказалась в крайне тяжёлом положении после нанесения татуировки на девичнике в испанском курортном городке Бенидорм, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, вскоре после завершения рисунка Поппи‑Мэй внезапно потеряла сознание. Медики спешно доставили её в больницу, где выяснилось, что у женщины отказывают внутренние органы — в первую очередь почки и лёгкие.

Врачи предполагают две возможные причины:

мгновенная бактериальная инфекция от нестерильного оборудования;

спайкинг — скрытое добавление запрещённых веществ в напиток.

Испанские медики оценивают состояние Кратчли как крайне критическое.

Друзья пострадавшей сразу организовали сбор средств, чтобы покрыть расходы на лечение и возможшую репатриацию.