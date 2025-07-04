Женщина впала в кому после татуировки на девичнике
Девичник с трагическим сюжетом.
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
124Фото: Unsplash
29-летняя жительница Вустера (Великобритания) Поппи‑Мэй Кратчли оказалась в крайне тяжёлом положении после нанесения татуировки на девичнике в испанском курортном городке Бенидорм, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам очевидцев, вскоре после завершения рисунка Поппи‑Мэй внезапно потеряла сознание. Медики спешно доставили её в больницу, где выяснилось, что у женщины отказывают внутренние органы — в первую очередь почки и лёгкие.
Врачи предполагают две возможные причины:
- мгновенная бактериальная инфекция от нестерильного оборудования;
- спайкинг — скрытое добавление запрещённых веществ в напиток.
Испанские медики оценивают состояние Кратчли как крайне критическое.
Друзья пострадавшей сразу организовали сбор средств, чтобы покрыть расходы на лечение и возможшую репатриацию.
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