В Японии историческое событие — впервые в истории страны премьер-министром станет женщина, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Новым лидером правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) избрана 64-летняя Санаэ Такаити, которая после утверждения парламентом 15 октября официально возглавит кабинет министров.

Такаити победила во втором туре внутрипартийных выборов, набрав 185 голосов против 156, обойдя министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Досрочные выборы ЛДПЯ были назначены после отставки действующего премьера Исибы, покинувшего пост на фоне падения рейтингов и разногласий внутри партии.

Санаэ Такаити — одна из самых опытных и известных фигур в японской политике. В разные годы она занимала посты министра внутренних дел, министра науки и инноваций, а также курировала вопросы экономической безопасности и космической политики. Такаити известна своими консервативными и националистическими взглядами: она выступает за укрепление оборонного потенциала страны и пересмотр пацифистской Конституции. В качестве политических ориентиров она неоднократно упоминала Синдзо Абэ и Маргарет Тэтчер, подчеркивая, что намерена "сочетать твёрдость с прагматизмом" в руководстве страной.