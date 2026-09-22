Женщина выпала из окна пятого этажа в Рудном
22 Сентября 2026, 10:32
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22 Сентября 2026, 10:3222 Сентября 2026, 10:32
131Фото: кадр из видео
В городе Рудном Костанайской области женщина выпала из окна пятого этажа и оказалась на крыше пристроенного к жилому дому кафе, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о происшествии на улице 50 лет Октября поступило на пульт «112».
Прибывшие на место спасатели с помощью специальной веревки и носилок спустили пострадавшую с крыши.
После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.
МЧС напоминает: в случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее пенсионерка выпала из окна жилого дома в Алматы.
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