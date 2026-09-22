Женщина выпала из окна пятого этажа в Рудном

22 Сентября 2026, 10:32
АВТОР
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кадр из видео 22 Сентября 2026, 10:32
22 Сентября 2026, 10:32
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Фото: кадр из видео

В городе Рудном Костанайской области женщина выпала из окна пятого этажа и оказалась на крыше пристроенного к жилому дому кафе, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о происшествии на улице 50 лет Октября поступило на пульт «112».

Прибывшие на место спасатели с помощью специальной веревки и носилок спустили пострадавшую с крыши.

После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает: в случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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