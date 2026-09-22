Женщина выпала из окна пятого этажа в Рудном

В городе Рудном Костанайской области женщина выпала из окна пятого этажа и оказалась на крыше пристроенного к жилому дому кафе, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.



Сообщение о происшествии на улице 50 лет Октября поступило на пульт «112».



Прибывшие на место спасатели с помощью специальной веревки и носилок спустили пострадавшую с крыши.



После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС напоминает: в случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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