Пенсионерка насмерть разбилась в Алматы
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В Бостандыкском районе Алматы произошло трагическое происшествие.
Как сообщили в Департаменте полиции города, женщина упала с высоты пятого этажа многоквартирного дома и скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, погибшей было 70 лет. Она проживала в этом же жилом комплексе.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения и проводят необходимые процессуальные мероприятия.
Причины трагедии пока не установлены. Родные погибшей сообщили, что ранее не замечали у нее каких-либо тревожных признаков.
По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка случившемуся.
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Ранее сообщалось, что алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки.
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