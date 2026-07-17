Пенсионерка насмерть разбилась в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы произошло трагическое происшествие.

Как сообщили в Департаменте полиции города, женщина упала с высоты пятого этажа многоквартирного дома и скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, погибшей было 70 лет. Она проживала в этом же жилом комплексе.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения и проводят необходимые процессуальные мероприятия.

Причины трагедии пока не установлены. Родные погибшей сообщили, что ранее не замечали у нее каких-либо тревожных признаков.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка случившемуся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее сообщалось, что алматинка погибла после падения из окна пятиэтажки.

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