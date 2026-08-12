В Городской клинической больнице №7 Алматы спасли 34-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы после падения с высоты девятого этажа. Уже на десятые сутки пациентку выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения и реабилитации, передает корреспондент BAQ.KZ.

В каком состоянии была пациентка

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с сочетанной травмой, множественными переломами и повреждениями внутренних органов.

По словам врачей, при поступлении пациентка находилась в коме и травматическом шоке, риск летального исхода оценивался как высокий. Еще на догоспитальном этапе бригада скорой помощи провела интубацию и начала противошоковую терапию. После поступления в стационар женщине оказали необходимую экстренную помощь.

Как врачи боролись за ее жизнь

В лечении пациентки участвовала мультидисциплинарная команда специалистов.

«В лечении участвовали анестезиологи-реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, хирурги, терапевты, кардиологи, психологи и психиатры. Вся медицинская помощь пациентке была оказана в рамках системы ОСМС. После стабилизации состояния в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проводилось лечение, направленное на борьбу с последствиями тяжелого шока и множественных повреждений, пациентка была переведена для дальнейшего специализированного лечения в отделение политравмы», – рассказал директор ГКБ №7 Алматы Нурдос Кадырбеков.

После подготовки врачи провели симультанную операцию на верхних и нижних конечностях. Через двое суток последовало оперативное вмешательство на костях таза.

«На всех этапах сохранялись крайне высокие риски осложнений, включая тромбоэмболию и жировую эмболию. Однако благодаря междисциплинарному подходу, командной работе и грамотной тактике лечения нам удалось добиться положительного результата», – сообщил заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Рамазан Аскеров.

Когда пациентка пошла на поправку

На седьмые сутки после поступления пациентку вертикализировали. На десятые сутки ее выписали в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему лечению и реабилитации.