Женщина заблудилась ночью в степи в ЗКО

В Теректинском районе Западно-Казахстанской области полицейские нашли женщину, которая потерялась в степи и провела ночь под открытым небом.

По информации Polisia.kz, жительница посёлка Сатым отправилась проверить сына, находившегося на выпасе скота, однако потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться домой.

Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть районного отдела полиции вечером 20 мая. С заявлением обратился сын женщины. К поискам незамедлительно подключились сотрудники полиции и подразделения ДЧС.

Поисковые работы осложнялись тёмным временем суток, отсутствием ориентиров и большими расстояниями в степной местности. Обследование территории продолжалось всю ночь.

Утром 21 мая женщину удалось обнаружить в степи в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После этого её благополучно доставили домой. Медицинская помощь ей не понадобилась — угрозы жизни и здоровью не было.

Женщина и её сын поблагодарили сотрудников полиции за оперативную помощь и участие.