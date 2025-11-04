Суд с участием присяжных заседателей вынес вердикт по делу К., признав, что убийство было совершено в состоянии аффекта, передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что К.,в ходе ссоры с гражданским супругом М.,в состоянии сильного аффекта, вызванного насилием и издевательствами с его стороны, нанесла ему кухонным ножом телесные повреждения, от которых он скончался.

Первоначально органы следствия обвиняли К. по статье 99 части 1 Уголовного кодекса РК в совершении особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что поводом к конфликту стало поведение М.: он не ходил на работу, проигрывал деньги в карты и употреблял спиртные напитки, что вызвало сильное возмущение у К. Мужчина стал наносить ей удары по голове, лицу. К. в ответ нанесла ранения кухонным ножом, которым резала овощи, затем вызвала скорую медицинскую помощь. М. скончалсяв больнице от кровопотери. Присяжные заседатели признали её виновной по статье 101 части 1 УК РК — преступление средней тяжести в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и издевательством со стороны М..

При назначении наказания суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: пожилой возраст подсудимой (63 года) и отсутствие со стороны родственников погибшего претензий материального или морального характера. В итоге К. была приговорена к одному году лишения свободы, но в соответствии с Законом РК "Об амнистии, в связи с тридцатилетием Конституции РК" освобождена от наказания.

Приговор суда вступил в законную силу и не обжалован, а дело завершилось с учётом всех обстоятельств и с применением амнистии.