Женщинам в тюрьмах станет легче? МВД обсуждает новые послабления
Сегодня, 14:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:54Сегодня, 14:54
24Фото: pixabay.com
Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), направленный на улучшение условий содержания женщин, передает BAQ.KZ.
Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.
Среди наиболее заметных инициатив - возможность ежедневных телефонных звонков детям, свидания с ними без перегородок и право беременных женщин, а также женщин старше 58 лет использовать спальные места в личное время.
Кроме того, предлагается:
- разработать отдельный распорядок дня для женщин с малолетними детьми;
- увеличить частоту посещения бани до двух раз в неделю;
- разрешить ношение бейсболок наряду с косынками;
- уточнить температурный порог (–20°C), при котором построения должны проводиться в помещениях;
- ввести перечень предметов личной гигиены и ухода за ребенком, не входящих в общий вес разрешённой передачи;
- расширить список бытовой техники, разрешённой в личном пользовании, за счёт приборов по уходу за волосами.
МВД подчёркивает, что предлагаемые изменения направлены на гуманизацию условий содержания женщин в местах лишения свободы и усиление гарантий их прав.
Самое читаемое
- Костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане
- Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
- Скандал на концерте Джей Ло в Астане: нарушительницей оказалась жена полицейского
- Шакира может приехать в Казахстан следом за Дженнифер Лопес
- Мужчина изнасиловал девушку с инвалидностью в Шымкенте