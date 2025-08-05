  • 5 Августа, 15:01

Женщинам в тюрьмах станет легче? МВД обсуждает новые послабления

Сегодня, 14:54
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
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Фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), направленный на улучшение условий содержания женщин, передает BAQ.KZ.

Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

Среди наиболее заметных инициатив - возможность ежедневных телефонных звонков детям, свидания с ними без перегородок и право беременных женщин, а также женщин старше 58 лет использовать спальные места в личное время.

Кроме того, предлагается:

  • разработать отдельный распорядок дня для женщин с малолетними детьми;
  • увеличить частоту посещения бани до двух раз в неделю;
  • разрешить ношение бейсболок наряду с косынками;
  • уточнить температурный порог (–20°C), при котором построения должны проводиться в помещениях;
  • ввести перечень предметов личной гигиены и ухода за ребенком, не входящих в общий вес разрешённой передачи;
  • расширить список бытовой техники, разрешённой в личном пользовании, за счёт приборов по уходу за волосами.

МВД подчёркивает, что предлагаемые изменения направлены на гуманизацию условий содержания женщин в местах лишения свободы и усиление гарантий их прав.

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