Министерство внутренних дел подготовило проект поправок в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), направленный на улучшение условий содержания женщин, передает BAQ.KZ.

Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

Среди наиболее заметных инициатив - возможность ежедневных телефонных звонков детям, свидания с ними без перегородок и право беременных женщин, а также женщин старше 58 лет использовать спальные места в личное время.

Кроме того, предлагается:

разработать отдельный распорядок дня для женщин с малолетними детьми;

увеличить частоту посещения бани до двух раз в неделю;

разрешить ношение бейсболок наряду с косынками;

уточнить температурный порог (–20°C), при котором построения должны проводиться в помещениях;

ввести перечень предметов личной гигиены и ухода за ребенком, не входящих в общий вес разрешённой передачи;

расширить список бытовой техники, разрешённой в личном пользовании, за счёт приборов по уходу за волосами.

МВД подчёркивает, что предлагаемые изменения направлены на гуманизацию условий содержания женщин в местах лишения свободы и усиление гарантий их прав.