Женщину нашли живой под завалами через 10 дней после наводнения в Непале

В Непале пожилую женщину, которую родственники считали погибшей во время разрушительного наводнения, нашли живой спустя десять дней. Все это время она находилась под обломками собственного дома, сообщает официальный аккаунт Аппарата Премьер-министра и Правительства Непала.

Чандика Кумари Шрестха пропала после того, как мощный поток практически смыл ее четырехэтажный дом в деревне Бетравати – одном из наиболее пострадавших районов страны. Семья женщины не надеялась увидеть ее живой и уже начала традиционный 11-дневный траур.

Спустя десять дней спасатели услышали голос из-под завалов.

«Мы обходили разрушенный дом и вдруг услышали голос: “Спасите меня”», – рассказал сотрудник полиции Махендра Дарнал.

Спасательная операция продолжалась около 45 минут. Женщину обнаружили в небольшом пространстве среди воды, грязи и обломков. После освобождения ее доставили в военный госпиталь.

По словам полицейского, Шрестха смогла выжить благодаря узкому воздушному карману, образовавшемуся внутри разрушенного здания.

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Тысячи людей до сих пор числятся пропавшими

Бетравати оказался одним из наиболее сильно разрушенных населенных пунктов. Рынок и большая часть жилых домов были почти полностью погребены под селевыми отложениями, которые со временем затвердели почти как бетон.

За пять дней до спасения Шрестхи в одном из зданий в районе местного рынка обнаружили тела 24 погибших.

Наводнение, вызванное обрушением ледниковых масс, унесло жизни более 1,3 тысячи человек по всему Непалу. Спустя 11 дней после катастрофы около 5 тысяч человек все еще числились пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы, обследовать тоннели и искать воздушные полости под слоями затвердевшей грязи. В некоторых районах они периодически подают звуковые сигналы, надеясь услышать ответ от тех, кто еще может оставаться в живых.

В последние дни из тоннелей у реки Тришули удалось спасти еще трех человек, в том числе гражданина Китая. По предварительным данным, в этом районе могут оставаться заблокированными более 900 человек.

История Шрестхи стала одним из редких случаев спасения спустя много дней после катастрофы. Ранее живым нашли и восьмилетнего мальчика, которому удалось спастись, забравшись на деревья. Позже он воссоединился с матерью.