Сильный ураган обрушился на Павлодарскую область 19 июня, вызвав разрушения и многочисленные травмы. В городе Аксу произошла трагедия: дерево, вырванное шквальным ветром, пронзило грудную клетку пассажирке такси, передает BAQ.KZ.

Согласно информации областной станции скорой помощи, вызов поступил в 17:29. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины 1968 года рождения, получившей травмы, не совместимые с жизнью.

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Ураган оставил Аксу и Экибастуз без света, повалил деревья, повредил остановки, детские площадки, автомобили и элементы городской инфраструктуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

По данным акима Павлодара Хасара Хабылбекова, к ликвидации последствий привлечены 42 бригады, более 100 человек и около 50 единиц техники.

В результате падения деревьев пострадали и другие жители области:

В Аксу пострадал мальчик 2014 года рождения. Он получил ушиб позвоночника и сейчас проходит амбулаторное лечение.

В Экибастузе травмы получили две женщины.

В Павлодаре за медицинской помощью обратились две женщины (1991 и 1997 г.р.), парень (2007 г.р.), девочка (2013 г.р.) и двое малышей 2020 г.р.

Мужчину 1968 г.р. ударили захлопнувшиеся ворота.

Все пострадавшие получили ушибы, ссадины и рваные раны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. О неисправностях можно сообщить по номерам 109, 112, 70-37-95, а также через Instagram-страницу акима города.