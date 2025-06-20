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Стихия в Павлодарской области унесла жизнь и покалечила малышей

Ураганный ветер разбушевался в регионе.

Сегодня, 09:05
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Фото: BAQ.KZ

Сильный ураган обрушился на Павлодарскую область 19 июня, вызвав разрушения и многочисленные травмы. В городе Аксу произошла трагедия: дерево, вырванное шквальным ветром, пронзило грудную клетку пассажирке такси, передает BAQ.KZ.

Согласно информации областной станции скорой помощи, вызов поступил в 17:29. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины 1968 года рождения, получившей травмы, не совместимые с жизнью.

 
 
 
 
 
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Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

Ураган оставил Аксу и Экибастуз без света, повалил деревья, повредил остановки, детские площадки, автомобили и элементы городской инфраструктуры.

 
 
 
 
 
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Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

По данным акима Павлодара Хасара Хабылбекова, к ликвидации последствий привлечены 42 бригады, более 100 человек и около 50 единиц техники.

В результате падения деревьев пострадали и другие жители области:

  • В Аксу пострадал мальчик 2014 года рождения. Он получил ушиб позвоночника и сейчас проходит амбулаторное лечение.

  • В Экибастузе травмы получили две женщины.

  • В Павлодаре за медицинской помощью обратились две женщины (1991 и 1997 г.р.), парень (2007 г.р.), девочка (2013 г.р.) и двое малышей 2020 г.р.

  • Мужчину 1968 г.р. ударили захлопнувшиеся ворота.

Все пострадавшие получили ушибы, ссадины и рваные раны.

 
 
 
 
 
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Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

Коммунальные службы региона работают в усиленном режиме. О неисправностях можно сообщить по номерам 109, 112, 70-37-95, а также через Instagram-страницу акима города.

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