Женщину привлекли к ответственности за нецензурную брань в соцсетях в Павлодаре
Полицейские оперативно установили ее личность.
4 Октября 2026, 10:30
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4 Октября 2026, 10:304 Октября 2026, 10:30
292Фото: Pixabay.com
В Павлодаре сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили аккаунт женщины, которая на своей странице выражалась нецензурной бранью.
Ею оказалась 41-летняя жительница города Алматы Шынар Акаева.
За мелкое хулиганство в социальных сетях правонарушительница привлечена к административной ответственности. По решению суда ей назначен штраф в размере 86 500 тенге.
Полиция напоминает, что противоправный контент, в том числе публикуемый в социальных сетях и во время прямых эфиров, не остается без правовой оценки.
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