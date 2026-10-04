Женщину привлекли к ответственности за нецензурную брань в соцсетях в Павлодаре

В Павлодаре сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили аккаунт женщины, которая на своей странице выражалась нецензурной бранью.

Ею оказалась 41-летняя жительница города Алматы Шынар Акаева.

За мелкое хулиганство в социальных сетях правонарушительница привлечена к административной ответственности. По решению суда ей назначен штраф в размере 86 500 тенге.

Полиция напоминает, что противоправный контент, в том числе публикуемый в социальных сетях и во время прямых эфиров, не остается без правовой оценки.