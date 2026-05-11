Женщину с тремя детьми спасли из пожара в Акмолинской области

Сегодня 2026, 09:02
Фото: Pixabay.com

В городе Косшы по ул. Жамбыла Жабаева произошло возгорание кровли в помещении топки частного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв.м, передает BAQ.KZ.

Силами МЧС из дома были спасены хозяйка и трое детей 2019, 2021 и 2026 годов рождения.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара стало: несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

