По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова семье Марины Валерьевны Пахомовой, погибшей в результате урагана в Аксу, оказана комплексная финансовая и организационная помощь, передает BAQ.KZ.

Среди предоставленной поддержки:

компенсация за отработанный трудовой период,

средства на погребение, выделенные из ЕНПФ,

расходы на организацию похорон.

Все собранные средства направлены на проведение церемонии прощания, поминок и установку памятника к годовщине трагедии — этими вопросами занимаются волонтёры. Для перевозки родных на похороны был предоставлен автобус.

Дополнительно:

будут погашены кредиты в Kaspi Bank, Halyk Bank и МФО "KMF",

произведена оплата коммунальных услуг (тепло и водоснабжение) за квартиру, в которой проживала погибшая, на 2025–2026 годы.

Напомним, трагедия произошла в Аксу: во время сильного урагана 57-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле такси, смертельно травмировала ветка упавшего дерева. Она погибла на месте.