Женщину убило веткой во время урагана в Аксу: семье погибшей закроют кредиты
Акимат Павлодарской области окажет поддержку семье жертвы урагана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова семье Марины Валерьевны Пахомовой, погибшей в результате урагана в Аксу, оказана комплексная финансовая и организационная помощь, передает BAQ.KZ.
Среди предоставленной поддержки:
- компенсация за отработанный трудовой период,
- средства на погребение, выделенные из ЕНПФ,
- расходы на организацию похорон.
Все собранные средства направлены на проведение церемонии прощания, поминок и установку памятника к годовщине трагедии — этими вопросами занимаются волонтёры. Для перевозки родных на похороны был предоставлен автобус.
Дополнительно:
будут погашены кредиты в Kaspi Bank, Halyk Bank и МФО "KMF",
произведена оплата коммунальных услуг (тепло и водоснабжение) за квартиру, в которой проживала погибшая, на 2025–2026 годы.
Напомним, трагедия произошла в Аксу: во время сильного урагана 57-летнюю женщину, находившуюся в автомобиле такси, смертельно травмировала ветка упавшего дерева. Она погибла на месте.
Самое читаемое
- Третья женщина в истории: Бибисара Асаубаева сыграет на мужском супертурнире
- Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока
- Переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС — Аймагамбетов
- Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана
- Казахстанцы могут рассказать о правонарушениях онлайн